應對陸圍台軍演 交通部盤點替代航路

中共解放軍東部戰區發言人施毅29日上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，演訓區封鎖包圍台灣。為因應情況，交通部表示，目前已在整備替代航路，並盤點運能，也向陸方表達強烈譴責。

此為陸方於賴清德總統任內，第四度大規模對台軍演。中共解放軍東部戰區已公告，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。

立法院交通委員會今邀交通部進行「元旦假期及春節連假期間交通維安」專案報告，有關陸對台軍演，交通部長陳世凱於會中表示，首先對於中共蠻橫無理的作為，表達強烈譴責。

陳世凱指出，中共軍演對於我國的航班航運的運能及安全必然造成影響，目前正在準備替代道路，同時也盤點針對整體航班航運的運量影響。

陳世凱提到，中共軍演情況，截至中午前尚未明確，交通部下午前會將盤點後的內容向民眾說明，盼把影響降到最低。

陳世凱強調，只要找到替代航路就可以降低影響，但實際對運量、流量影響多大還在盤點中，交通部後續也會密切關注，並準備好因應措施。

另為因應元旦假期及春節連假大量返鄉、旅遊人潮，交通部在交通委員會報告指出，已要求所屬及轄管各交通場站與管理機關，全面強化安全維護與應變作為。桃園機場透過24小時巡檢、CCTV監控及周界入侵警示系統，即時掌握異常行為。

陸運交通方面，鐵路、公路及捷運系統均已啟動加強警戒機制。臺鐵於各大車站加強門禁管制、公共區域與車廂巡查，並與鐵路警察、地方警局建立即時聯防通訊機制，同步加強監視與消防設備檢查，並透過演練提升第一線人員應變能力。

臺北車站等重點場站，連假期間將增派保全人力，針對大廳、月台及廁所等熱點區域提高巡邏與定點守望頻率，並結合警力交錯巡邏，強化整體治安網絡。

高鐵方面，各車站全區設有24小時監控系統，並與鐵路警察及地方救災救護單位保持即時通聯，站區除配置防暴設備外，也委由專業保全執行巡查，確保旅客與列車運行安全。捷運系統則由各直轄市政府督導，於人潮尖峰期間加強月台與車廂監控，隨時掌握異常狀況並即時應處。

高速公路服務區部分，高公局則是整合國道警察、地方警消及營運單位，建立「事前整備、假期強化、即時應變、快速支援」的安全機制，連假前完成跨單位整備，假期期間加派人力、提升見警率，並強化從業人員危安意識與公共安全檢查，降低突發事件風險。