共軍環台軍演 海巡署：嚴密監控、超前部署應處

中央社／ 台北29日電

中國解放軍東部戰區將在台灣周邊實施針對性軍事演習。對此，海巡署今天表示，已偵獲4艘海警船航近台灣海域，除調度大型艦船預置對應，也成立應變中心並協同國防部監控。

海洋委員會海巡署透過新聞稿表示，中國人民解放軍東部戰區於今天發布實施聯合軍演

海巡署說，今天第一時間就偵獲4艘海警船航近台灣北部、東部海域，立即調度大型艦船於各海域預置對應，並派遣後續支援周密部署，同步成立應變中心，協同國防部對應監控，請國人放心。

海巡署表示，中國以軍事演訓恫嚇施壓，已對國際秩序與現狀造成衝擊，本次中國軍演範圍對台灣海域船舶航行安全及漁民作業權益影響甚鉅，將全力應對，並與國防部等國安單位通力合作，確保海上航道的安全與順暢，全力捍衛國家主權，確保民眾生命財產安全。

