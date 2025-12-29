雙城論壇結束後對台軍演 中國學者：對台兩手展示

台北上海雙城論壇結束後，中共今天上午再度宣布環台軍演。中國大陸學者表示，從雙城論壇到共軍軍演，是大陸對台兩手集中的展示。

台北市長蔣萬安昨天往返上海台北，維繫雙城論壇的舉行。他在致詞中呼籲與期盼，「在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮」。不過，共軍今天宣布，在29日起實施環台軍演，30日進行實彈射擊，再度衝擊台海與區域和平穩定。

復旦大學國際問題研究院院長吳心伯接受中央社訪問時表示，美國近日宣布歷史上最大金額的對台軍售以後，中方先是對美方20家軍工企業與10名高管進行制裁。基於過去的邏輯，接下來就是對台動作，「其實這個軍演大家應該不感到意外」。

吳心伯接著表示，從兩岸關係而論，台北上海雙城論壇剛結束後舉行軍演，「看上去矛盾，其實它的邏輯一點問題也沒有」。雙城論壇代表兩岸交流與和平，包含推動統一的進行，而軍演是打擊台獨分裂勢力與美台勾連，「如果不打擊，兩岸的和平怎麼推動？」

吳心伯指出，從雙城論壇到解放軍軍演，是大陸對台兩手集中的展示。

上海涉台學者包承柯向中央社分析，軍演時間落在雙城論壇結束以後，主要是針對台獨的威懾與震懾，以及部分對美國轉達不滿軍售的含義。

包承柯認為這次軍演是一次年底總結。他聲稱，今年以來，「民進黨當局」在統獨問題上的挑戰非常明顯，在這樣的背景下上海仍舉辦雙城論壇。

但是，雙城論壇也受到種種鉗制，時間一改再改，蔣萬安也僅當天往返，「這是一種不正常現象」，中國大陸看得到蔣萬安的堅持，也看到壓力，而這明顯是衝著「和平統一」的氛圍。