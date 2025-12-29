共軍對台軍演 陸外交部：美國應認清對台軍售的嚴重後果

中共解放軍東部戰區29日一早宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，大陸外交部隨後發文嚴詞批判美國日前宣布對台軍售約111億美元的武器裝備。大陸外交部稱，解放軍此次對台軍演「完全合理合法，天經地義」，美國必須認清武裝台灣的嚴重後果，美方「以武助獨」只會引火燒身，勢必推高中美衝突對抗的風險。

大陸外交部旗下微信公眾號《寬廣太平洋》29日10時許發布題為「美國應認清對台軍售的嚴重後果」的文章指出，近日，美國批准大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權、安全和領土完整，嚴重破壞台海和平，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號，激起中國人民極大憤慨。

2012年2月，習近平以中國國家副主席身分訪美時曾強調，「寬廣的太平洋兩岸有足夠空間容納中美兩個大國」，以此為中美關係發展定調。2022年5月底，大陸外交部設立《寬廣太平洋》微信公眾號，聲稱該公眾號將「傳遞中美關係的權威聲音」。

《寬廣太平洋》這篇文章稱，針對美國此次對台軍售，中方第一時間向美方提出了嚴正交涉，並對外闡明嚴正立場。鑒於軍售問題的嚴重性，中方進一步採取維護自身利益的措施，「完全合理合法，天經地義」。

文章指出，美國在涉台及軍售問題上是做出過承諾的，「然而，美方卻不斷違背自己的諾言，不斷加大對台軍售規模。這是損人之舉，最終也會反噬自身。」

《寬廣太平洋》警告，美國必須認清武裝台灣的嚴重後果。「美國應當清楚，島內『台獨』勢力以武謀獨、以武拒統，挽救不了『台獨』必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地。美方以武助獨只會引火燒身，勢必推高中美衝突對抗的風險。」

文章甚至提及，「70多年前，美國把軍艦開進台灣海峽，武力干涉阻撓中國統一，導致台灣問題至今未能徹底解決。美國在中國實現完全統一問題上是欠了中國債的。中國早已不是70多年前的中國。當前，兩岸實力對比已發生根本性變化。」

大陸外交部在這篇文章中還表示，中美因台灣問題發生對抗不符合美國利益。中美擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，美國要解決國內面臨的諸多問題和國際地區熱點問題，也離不開中國的幫助，但前提是美國要尊重中國的核心利益。「美方一邊和中方尋求合作，一邊不斷損害中方核心利益，這是行不通的！」

文章最後要求美國政府恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作嚴肅承諾，立即停止武裝台灣的危險行徑，「希望美方能夠做出正確的選擇！」