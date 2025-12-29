雙城論壇結束就軍演 陸委會：兩手策略、嚴正譴責

共軍宣布今日開始環台軍演，30日還將實彈射擊。陸委會對此表示「嚴正譴責」，雙城論壇剛結束就宣布軍演，是精心設計的兩手策略，「中共一邊搞交流，一邊搞威嚇，是台海和平穩定的麻煩製造者」。

大陸委員會（陸委會）29日以新聞稿表示，嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。

陸委會指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊「兩岸一家親」，一面又劍指台灣。「此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。」

共軍東部戰區宣布，29日開始在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，進行「正義使命-2025」演習。另外，共軍還宣布30日早上8時至下午6時，在台灣周邊5個公布的海域和空域範圍進行實彈射擊。