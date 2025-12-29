共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。對此，交通部表示，對於這種蠻橫無理作為表達強烈抗議，目前已在整備替代航路，並盤點運能。

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分就宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍；共軍此次軍演也是賴清德總統2024年5月上任後，中共第4度大規模對台軍演。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，會中立委許智傑質詢指出，中共再度對台軍演，指出對我國航班航務造成影響，詢問交通部該如何因應，另也認為藍白立委也應共同譴責中共再度軍演亂台的行為，不應默不吭聲。

針對中共第4度大規模對台軍演，陳世凱表示，站在交通部立場，對於中共蠻橫無理的作為表達強烈譴責，中共軍演對於我國的航班航運的運能及安全必然造成影響，目前正在準備替代道路，同時也盤點針對整體航班航運的運量影響。

陳世凱說，目前中共軍演情況截至中午前尚未明確，交通部下午前會將盤點後的內容向民眾說明，但能把影響降到最低。只要找到替代航路就可以降低影響，但實際對運量、流量影響多大還在盤點中，交通部後續也會密切關注，並準備好因應措施。