快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

聽新聞
0:00 / 0:00

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
解放軍東部戰區宣布30日8時至18時將在台灣周邊海空域展開實彈灣射擊，要求船隻和飛行器勿進入公告的海空域。圖／東部戰區微信公眾號
解放軍東部戰區宣布30日8時至18時將在台灣周邊海空域展開實彈灣射擊，要求船隻和飛行器勿進入公告的海空域。圖／東部戰區微信公眾號

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。對此，交通部表示，對於這種蠻橫無理作為表達強烈抗議，目前已在整備替代航路，並盤點運能。

中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分就宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍；共軍此次軍演也是賴清德總統2024年5月上任後，中共第4度大規模對台軍演。

交通部長陳世凱今赴立法院交通委員會進行專案報告，會中立委許智傑質詢指出，中共再度對台軍演，指出對我國航班航務造成影響，詢問交通部該如何因應，另也認為藍白立委也應共同譴責中共再度軍演亂台的行為，不應默不吭聲。

針對中共第4度大規模對台軍演，陳世凱表示，站在交通部立場，對於中共蠻橫無理的作為表達強烈譴責，中共軍演對於我國的航班航運的運能及安全必然造成影響，目前正在準備替代道路，同時也盤點針對整體航班航運的運量影響。

陳世凱說，目前中共軍演情況截至中午前尚未明確，交通部下午前會將盤點後的內容向民眾說明，但能把影響降到最低。只要找到替代航路就可以降低影響，但實際對運量、流量影響多大還在盤點中，交通部後續也會密切關注，並準備好因應措施。

共軍 軍演

延伸閱讀

國1中豐交流道正式通車！銜接五楊高架分流內壢中壢車流

馬太鞍溪鋼構便橋提前1個月完工 陳世凱宣布元旦通車

到了該轉型的時機 陳世凱：台灣觀光品質、產值都要努力

台鐵與東武鐵道締結友好10周年 「日光詣SPACIA」車頭台北車站亮相

相關新聞

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區...

共軍此次軍演代號「正義使命-2025」何意？ 陸專家這樣解讀

解放軍東部戰區今日上午宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？大陸國防...

共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東...

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

中共解放軍東部戰區宣布，今天起舉行「正義使命-2025」演習，明天在台海周邊區域實施實彈射擊。國民黨主席鄭麗文表示，賴清...

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。