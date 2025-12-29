雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責...也喊話賴總統

快訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安今受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲的譴責。記者林麗玉／攝影
市長蔣萬安今受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲的譴責。記者林麗玉／攝影

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人今上午7時30分宣布29日展開「正義使命-2025」演習。這也是賴清德總統上任後，中共第四度大規模軍演。由於昨才出席雙城論壇，中共今就宣布圍台軍演，市長蔣萬安今受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲的譴責。

蔣萬安今天也向賴清德總統喊話，蔣說，為政者也應該要克制，以民為本，所以我也表達過，為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。

蔣萬安今天上午出席1999話務系統20周年將啟動AI記者會，對於雙城論壇才剛落幕，中共就宣布大規模圍台軍演，蔣說，「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責」。

蔣說，他的立場非常堅定而一貫，要對話不要對峙、要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制，以民為本，所以我也表達過，為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。

相關新聞

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區...

共軍此次軍演代號「正義使命-2025」何意？ 陸專家這樣解讀

解放軍東部戰區今日上午宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？大陸國防...

共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東...

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

中共解放軍東部戰區宣布，今天起舉行「正義使命-2025」演習，明天在台海周邊區域實施實彈射擊。國民黨主席鄭麗文表示，賴清...

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針...

