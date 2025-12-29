雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責...也喊話賴總統
雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人今上午7時30分宣布29日展開「正義使命-2025」演習。這也是賴清德總統上任後，中共第四度大規模軍演。由於昨才出席雙城論壇，中共今就宣布圍台軍演，市長蔣萬安今受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲的譴責。
蔣萬安今天也向賴清德總統喊話，蔣說，為政者也應該要克制，以民為本，所以我也表達過，為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。
蔣萬安今天上午出席1999話務系統20周年將啟動AI記者會，對於雙城論壇才剛落幕，中共就宣布大規模圍台軍演，蔣說，「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責」。
蔣說，他的立場非常堅定而一貫，要對話不要對峙、要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制，以民為本，所以我也表達過，為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言