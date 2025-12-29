雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責...也喊話賴總統

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人今上午7時30分宣布29日展開「正義使命-2025」演習。這也是賴清德總統上任後，中共第四度大規模軍演。由於昨才出席雙城論壇，中共今就宣布圍台軍演，市長蔣萬安今受訪表示，任何造成區域衝突升高的行為，他都予以嚴厲的譴責。

蔣萬安今天也向賴清德總統喊話，蔣說，為政者也應該要克制，以民為本，所以我也表達過，為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。

蔣萬安今天上午出席1999話務系統20周年將啟動AI記者會，對於雙城論壇才剛落幕，中共就宣布大規模圍台軍演，蔣說，「任何造成區域衝突升高的行為，我都予以嚴厲的譴責」。

蔣說，他的立場非常堅定而一貫，要對話不要對峙、要和平繁榮不要波濤呼嘯，為政者也應該要克制，以民為本，所以我也表達過，為政者的責任就是要降低風險，控管危機，守護人民的安全。