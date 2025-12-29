共軍此次軍演代號「正義使命-2025」何意？ 陸專家這樣解讀

解放軍東部戰區今日上午宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？大陸國防大學教授孟祥青表示，「正義」一詞充分展示解放軍此次行動的正義性、合理性、合法性；「使命」一詞展現解放軍的責任—堅定維護國家主權、領土完整，同時反對台獨勢力、反對外部勢力干涉。

孟祥青29日一早在央視晨間新聞節目《朝聞天下》節目中還表示，此次演習指向性非常明確，一方面是懲戒台獨，另一方面是遏美，遏制外部勢力干涉。

孟祥青指出，一般來講，軍事演習代號是承載政治意義、戰略指向和軍事目的的特定符號，不同的代號軍事指向重點是不同的。

賴清德總統上任後，共軍例次對台軍演的演習代號分別為2024年5月和10月的「聯合利劍」，今年4月的「海峽雷霆」，這次則是「正義使命」。對此，孟祥青強調，變化的是代號名稱，而不變的是決心意志，體現的是中國越來越強大的硬核實力。

大陸國防大學教授張弛29日接受《環球時報》訪問時也表示，此次對台軍演使用 「正義使命」的代號，是要強調解放軍事行動的正當性、合法性——演習是為了捍衛國家主權和領土完整，維護包括台灣同胞在內全體中國人民的安全福祉，堅決反分裂，反干涉，「這是一個神聖的使命」。

張弛也說，從「聯合利劍」到「海峽雷霆」到「正義使命」 ，演習代號名稱雖然變化了，「但不變的是我們的決心意志，展示了解放軍隨時聽令行動，由訓轉戰，堅決履行神聖使命」。