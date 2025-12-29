快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

共軍環台軍演 南方問政聯盟譴責：應停止一切對台挑釁與恫嚇

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會南方問政聯盟今早發表共同聲明，嚴厲譴責中共環台軍演恫嚇台灣。圖／南方問政聯盟提供
高雄市議會南方問政聯盟今早發表共同聲明，嚴厲譴責中共環台軍演恫嚇台灣。圖／南方問政聯盟提供

中國大陸突然發布環台軍演訊息，高雄市議會南方問政聯盟今早發表共同聲明指出，中共慣性以軍事演習包裝侵略性恫嚇，公然破壞區域和平穩定，這不是正義，而是赤裸裸的武嚇與挑釁；呼籲中共立即停止一切對台軍事挑釁與恫嚇行為，也呼籲國際民主夥伴共同發聲，譴責破壞台海和平與自由航行的行徑。

南方問政聯盟指出，高雄是台灣重要的港都與產業重鎮，任何以封控、逼近、實彈射擊為手段的軍事動作，都可能衝擊海空航運安全與民生經濟，危及區域各國共同利益。

南方問政聯盟強調，台灣是民主社會，人民有權選擇自己的生活方式；任何外來武力威脅都無法動搖我們守護家園、守護民主的決心。南方問政聯盟將與市民站在一起，堅定守護高雄、守護台灣，也請市民保持冷靜、留意政府正確訊息，不轉傳未經查證的影像與訊息，共同防堵認知作戰。

高雄市議會南方問政聯盟議員由簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張博洋、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓等10人組成，僅張博洋是無黨籍身分，其餘9人皆為民進黨籍。

共軍 軍演

延伸閱讀

共軍軍演 國防部：中共窮兵黷武、倒果為因

中共又宣布圍台軍演 與以往歷次有何不同？

總統府：共軍軍演單邊挑釁 國安單位均事先及全面掌握

共軍宣布圍台軍演 「共機預警機」現蹤台海南、北空域

相關新聞

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區...

共軍此次軍演代號「正義使命-2025」何意？ 陸專家這樣解讀

解放軍東部戰區今日上午宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？大陸國防...

共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東...

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

中共解放軍東部戰區宣布，今天起舉行「正義使命-2025」演習，明天在台海周邊區域實施實彈射擊。國民黨主席鄭麗文表示，賴清...

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。