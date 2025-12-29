共軍環台軍演 南方問政聯盟譴責：應停止一切對台挑釁與恫嚇

中國大陸突然發布環台軍演訊息，高雄市議會南方問政聯盟今早發表共同聲明指出，中共慣性以軍事演習包裝侵略性恫嚇，公然破壞區域和平穩定，這不是正義，而是赤裸裸的武嚇與挑釁；呼籲中共立即停止一切對台軍事挑釁與恫嚇行為，也呼籲國際民主夥伴共同發聲，譴責破壞台海和平與自由航行的行徑。

南方問政聯盟指出，高雄是台灣重要的港都與產業重鎮，任何以封控、逼近、實彈射擊為手段的軍事動作，都可能衝擊海空航運安全與民生經濟，危及區域各國共同利益。

南方問政聯盟強調，台灣是民主社會，人民有權選擇自己的生活方式；任何外來武力威脅都無法動搖我們守護家園、守護民主的決心。南方問政聯盟將與市民站在一起，堅定守護高雄、守護台灣，也請市民保持冷靜、留意政府正確訊息，不轉傳未經查證的影像與訊息，共同防堵認知作戰。

高雄市議會南方問政聯盟議員由簡煥宗、何權峰、湯詠瑜、張博洋、張勝富、郭建盟、邱俊憲、陳慧文、黃文志、黃彥毓等10人組成，僅張博洋是無黨籍身分，其餘9人皆為民進黨籍。