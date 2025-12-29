聽新聞
共軍環台軍演自2022年裴洛西訪台開始 至今共7次
共軍宣布29日開始進行「正義使命-2025」環台軍演，30日還將實彈射擊。自2022年8月，因應時任美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍展開首次環台軍演以來，至今共有7次環台軍演。
香港01報導，2022年軍演，中國稱為「中國人民解放軍重要軍事演訓行動」，實為反制裴洛西訪問台灣。
2023年共2次環台軍演，4月軍演又分為兩階段，第一階段（4月5至7日）代號為「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，第二階段（4月8至10日）代號為「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」；8月軍演代號為「海空聯合戰備警巡演練」。
2024年共2次環台軍演，5月代號為「聯合利劍—2024A」；10月代號為「聯合利劍—2024B」。
2025年至今共2次環台軍演，4月代號為「海峽雷霆—2025A」；12月29日開始的軍演代號則為「正義使命-2025」。
