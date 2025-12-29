快訊

共軍環台軍演自2022年裴洛西訪台開始 至今共7次

中央社／ 台北29日電
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。取自東部戰區公眾號
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。取自東部戰區公眾號

共軍宣布29日開始進行「正義使命-2025」環台軍演，30日還將實彈射擊。自2022年8月，因應時任美國眾議院議長裴洛西訪台，共軍展開首次環台軍演以來，至今共有7次環台軍演。

香港01報導，2022年軍演，中國稱為「中國人民解放軍重要軍事演訓行動」，實為反制裴洛西訪問台灣。

2023年共2次環台軍演，4月軍演又分為兩階段，第一階段（4月5至7日）代號為「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，第二階段（4月8至10日）代號為「環台島戰備警巡和『聯合利劍』演習」；8月軍演代號為「海空聯合戰備警巡演練」。

2024年共2次環台軍演，5月代號為「聯合利劍—2024A」；10月代號為「聯合利劍—2024B」。

2025年至今共2次環台軍演，4月代號為「海峽雷霆—2025A」；12月29日開始的軍演代號則為「正義使命-2025」。

共軍 軍演

相關新聞

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區...

共軍此次軍演代號「正義使命-2025」何意？ 陸專家這樣解讀

解放軍東部戰區今日上午宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？大陸國防...

共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東...

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

中共解放軍東部戰區宣布，今天起舉行「正義使命-2025」演習，明天在台海周邊區域實施實彈射擊。國民黨主席鄭麗文表示，賴清...

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針...

