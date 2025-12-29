聽新聞
共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊
據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東部戰區組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗「精打擊要」能力。
與此同時，解放軍東部戰區29日9時30分也發布此次軍演的第二張宣傳海報，主題為「正義之劍 內控外驅」。海報顯示共軍飛彈密集射向位於台灣東部的軍艦，其中一艘軍艦舷號為「1108」。
我海軍班超號飛彈巡防艦舷號即為1108。公開資料顯示，目前班超號配屬海軍一四六艦隊，母港為海軍馬公基地測天島軍港，平時負責台灣海峽海域偵巡任務。
2024年5月23日，國防部曾公布班超號監控解放軍052D型紹興號畫面；2025年2月26日，班超號在台灣西南海域監控進行操演的解放軍071型四明山號及903型千島湖號。
