快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
解放軍東部戰區29日9時30分發布此次軍演的第二張宣傳海報，圖中一艘軍艦舷號為「1108」。（圖／取自東部戰區微信公眾號）
解放軍東部戰區29日9時30分發布此次軍演的第二張宣傳海報，圖中一艘軍艦舷號為「1108」。（圖／取自東部戰區微信公眾號）

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東部戰區組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗「精打擊要」能力。  

與此同時，解放軍東部戰區29日9時30分也發布此次軍演的第二張宣傳海報，主題為「正義之劍 內控外驅」。海報顯示共軍飛彈密集射向位於台灣東部的軍艦，其中一艘軍艦舷號為「1108」。

我海軍班超號飛彈巡防艦舷號即為1108。公開資料顯示，目前班超號配屬海軍一四六艦隊，母港為海軍馬公基地測天島軍港，平時負責台灣海峽海域偵巡任務。

2024年5月23日，國防部曾公布班超號監控解放軍052D型紹興號畫面；2025年2月26日，班超號在台灣西南海域監控進行操演的解放軍071型四明山號及903型千島湖號。

共軍 軍演

相關新聞

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區...

共軍此次軍演代號「正義使命-2025」何意？ 陸專家這樣解讀

解放軍東部戰區今日上午宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？大陸國防...

共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東...

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

中共解放軍東部戰區宣布，今天起舉行「正義使命-2025」演習，明天在台海周邊區域實施實彈射擊。國民黨主席鄭麗文表示，賴清...

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針...

