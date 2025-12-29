中共此次圍台軍演與以往歷次有何不同？ 首度貼近領海基線邊緣
中共東部戰區今天早晨宣布，將於明日（30）8時至18時，在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」的軍事演習。相較於以往類似的「圍台軍演」，這次的差異有哪些？
以往共軍4次發布被外界稱之「圍台」的軍演，包括2022年8月4日至10日，針對美國眾議院議長裴洛西訪台的「多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練 」、2024年5月23日至24日的「利劍2024A」、2024年10月14日的「利劍2024B」、2025年4月1日至2日的「海峽雷霆2025A」。
以發布時間而言，2022年針對裴洛西訪台的軍演，係於8月2日公告，距離操演開始2天，在原公告的操演時段結束（7日）後，又在原地多進行3天；2024年的利劍2024A與2024B，以及今年的海峽雷霆2025A，均為當天早晨宣布、同時展開，且並無預告操演結束時間。這次共軍係於前一天宣告演習，但仍低於ICAO（國際民航組織）要求應於72小時前公告軍演禁航的規定，其官方用語為船隻飛機「不要」進入而非「禁止」。
就操演範圍而言，此次中共軍演劃設5個操演區，最接近台灣的一處，位於恆春半島南方，其北緣的緯度是21度49分，已經貼在我方領海基線的邊緣上。不過2022年中共圍台軍演時，在台灣北部與西南部海域，也曾有類似狀況。
