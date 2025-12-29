解放軍在台海中部海空域 演練打擊陸地機動目標

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中共解放軍演習海報，標題是正義之盾。（中共解放軍東部戰區微信公眾號）
中共解放軍東部戰區通報，星期一（12月29日）在台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，開展對陸機動目標打擊演練，檢驗了精打擊要能力。

中共解放軍東部戰區星期一在微信公眾號發佈了上述演練內容。

中共解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅表示，東部戰區星期一開始組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」 演習。

這項演習重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近臺島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。施毅表示，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護兩岸統一的正當必要行動。

中共解放軍東部戰區也發佈聯合演訓區公告及示意圖，宣布將於星期二（12月30日）早上8時至傍晚6時，在台灣周邊海域和空域，「進行重要軍事演習，並組織實彈射擊」。

這是中共在前美國參議院院長斐洛西訪台後、去年舉辦2024利劍A演習後，第三次舉辦圍台軍事演習。

配合此次軍演，東部戰區還發布一張主題為「正義之盾 破限除妄」的海報，並配文稱「快速機動、立體佈勢、體系封控。一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！

中共解放軍東部戰區發佈聯合演訓區公告及示意圖，宣佈將於星期二（12月30日）早上8時至傍晚6時，在台灣周邊海域和空域，「進行重要軍事演習，並組織實彈射擊」。 （中共解放軍東部戰區微信公眾號）
中共解放軍東部戰區發佈聯合演訓區公告及示意圖，宣佈將於星期二（12月30日）早上8時至傍晚6時，在台灣周邊海域和空域，「進行重要軍事演習，並組織實彈射擊」。 （中共解放軍東部戰區微信公眾號）

