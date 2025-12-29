共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

中共解放軍東部戰區宣布，今天起舉行「正義使命-2025」演習，明天在台海周邊區域實施實彈射擊。國民黨主席鄭麗文表示，賴清德總統和民進黨一天到晚挑釁、釋出對立、仇恨，還要在野黨想方設法為和平開一扇窗，民進黨上下有誰可以回答她的正式提問，「請問你們何時下架台獨黨綱？」

鄭麗文今接受「千秋萬事」廣播專訪時指出，錯誤的兩岸政策才是把台灣推向兵凶戰危、國際社會高度焦慮的原因，賴總統不斷試圖去挑釁、踩紅線，毫無感受到他有要緩和兩岸關係、遞出橄欖枝，因為感覺已經非常明顯了，兩岸愈是兵凶戰危、對立，愈有利賴清德販賣他的「芒果乾」。

鄭麗文說，賴清德只剩這個方法，因為他沒有任何其他可以動員選票的力量，他沒有任何政績、沒有任何人格特質讓大家喜歡這個領導人，也沒有任何可以解決問題的能力，只有不斷加深兩岸恐懼，透過仇恨政治動員，他不斷在內部找敵人，雖然這一招在他身上已經失靈了，否則大罷免不會大失敗。

鄭麗文說，賴清德把自己的路給走絕了，她一直希望把他喚醒回頭，但是賴總統一直鐵了心，就是要把這條死路給走到底，連累台灣2300萬人，是件非常悲哀的事情。

鄭麗文說，當在野黨要提高職業軍人待遇，民進黨卻頑強抵抗，連三讀通過都不願意付錢，「如果連幾百億職業軍人待遇都不願意付，你告訴我你要花幾兆的錢買武器才能保衛台灣，誰會相信你的鬼話？」

她批評，為什麼這麼多職業軍人會退役、不想再做下去，買了一大堆武器，沒有人開飛機、沒有人可以使用，請問台灣防衛韌性、國防如何自保？賴總統沒有展現任何跟國軍站在一起的誠意跟決心，所有的政治騙術都是在操作選舉。

鄭麗文說，國民黨從來沒有天真去幻想，在野黨出來呼籲之後，中國大陸馬上會停止所有的軍事準備和行動，因為國民黨是在野黨，沒有執政權。台北市長蔣萬安也只是代表城市之間的交流，即便只是單純的市跟市的交流，他都還要把自己的發言的位階提到這麼高，說希望兩岸不要有任何軍機繞台行為，這根本不歸他管，但他都要發出這樣的和平呼聲。

鄭麗文說，但今天主其事者是賴總統、是民進黨，他們一天到晚都在挑釁、釋出對立、仇恨，還要在野黨想方設法的為和平開一扇窗，「你不願意照顧我們的軍隊，在野黨都願意配合、還主動提案了，你還在擋。」甚至不惜破壞台灣的民主憲政，這難道不是防衛韌性裡頭最關鍵的一環嗎？

對於賴總統說，在野黨就是想讓台灣倒，更指出，中國已準備出手，想用人工智慧和其他方式介入2026年及2028年選舉，只要民進黨縣市選舉勝利，就可抵抗中國。

鄭麗文說，民進黨反核，讓台灣陷入能源危機，每天喜歡搬美國人出來，說美國人重視軍購，「那美國人難道不重視核能嗎？你為什麼不講這個呢？」美國說過多少次了、多少年了，不能理解台灣反核，所以今天誰在讓台灣倒，答案很簡單，就是民進黨的那兩個神主牌，一個叫台獨黨綱，一個叫做反核黨綱。

鄭麗文說，只要民進黨把這兩塊神主牌下架，台灣馬上就撥雲見日、重現天日，兩岸馬上就可以看到和平的曙光，台灣的產業就不用擔心缺電了，是誰讓反核、讓台獨擋住台灣的活路，不就是你民進黨賴清德嗎？你口口聲聲說沒有台獨的問題，不需要宣布台獨，她已經問了多少次了，為什麼賴清德不敢回答？為什麼不願意下架台獨黨綱？

鄭麗文說，可以看得出來，賴清德一心一意就想贏得明年大選，因為在大罷免大失敗後，蔡英文的力量正在異軍突起，快速重新整隊，短短不到兩年時間，又重新積極活動當中，因此，賴清德的壓力特別大，他很擔心如果2026年沒有選贏，很可能會被逼宮，我這就是賴清德心中真正最深的恐懼。