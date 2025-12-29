快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

聽新聞
0:00 / 0:00

總統府：共軍軍演單邊挑釁 國安單位均事先及全面掌握

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
共軍公布此次對台軍演區域。圖／取自東部戰區
共軍公布此次對台軍演區域。圖／取自東部戰區

中國解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」之名在台灣周邊實施針對性軍事演習，總統府發言人郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。

郭雅慧表示，面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。

郭雅慧表示，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅；過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。

郭雅慧說，呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者；我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。

共軍 軍演

延伸閱讀

停砍公教年金案公布 賴總統批示：聲請釋憲與暫時處分

藍白提案彈劾…將邀賴總統列席國會 總統府：只要合法合憲都給予尊重

黨政高層曾和大法官蔡宗珍溝通？黃國昌赴北檢告發 府：沒評論價值

藍白提案彈劾賴總統 總統府發言人：合乎憲政體制都予以尊重

相關新聞

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區...

共軍此次軍演代號「正義使命-2025」何意？ 陸專家這樣解讀

解放軍東部戰區今日上午宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？大陸國防...

共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東...

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

中共解放軍東部戰區宣布，今天起舉行「正義使命-2025」演習，明天在台海周邊區域實施實彈射擊。國民黨主席鄭麗文表示，賴清...

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。