聽新聞
0:00 / 0:00
總統府：共軍軍演單邊挑釁 國安單位均事先及全面掌握
中國解放軍東部戰區今（29日）以「正義使命-2025」之名在台灣周邊實施針對性軍事演習，總統府發言人郭雅慧表示，維持台海與印太和平穩定是國際社會高度共識，中國此舉不僅粗暴破壞台海及印太區域的安全穩定現狀，更是對國際法與國際秩序的公然挑戰。對於中國當局無視國際規範，逕以軍事恫嚇手段威脅周邊國家，我國表達嚴厲譴責。
郭雅慧表示，面對中國單邊挑釁的動態，國軍及國安單位均有事先及全面掌握，並做好萬全準備，可以確保國家及國人安全無虞，請國人安心。
郭雅慧表示，近期以來，國際高度關注中國在區域間的威權擴張與軍事威脅；過去數月間，中國連續在日本、菲律賓等島鏈周邊進行各種騷擾脅迫，單方面升高區域緊張情勢、破壞現狀。
郭雅慧說，呼籲中國當局理性自制，立即停止不負責任的挑釁行為，切勿誤判情勢，成為破壞區域和平的麻煩製造者；我政府也將持續與區域各方密切合作，共同確保以規則為基礎的國際秩序，維護印太和平穩定與安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言