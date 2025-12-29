為何此時對台軍演？ 陸專家：針對美台勾連的有力反制

共軍今晨突宣布對台軍演，29日開始，由解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習。為何此時展開對台軍演，大陸官媒央視旗下媒體帳號「玉淵譚天」引述大陸軍事專家付征南解讀說，這是針對美台勾連的有力反制，近期美台勾連性質惡劣，出現金額、性質、體系「三個升級」；大陸國防大學教授孟祥青表示，此次行動懲獨遏美的指向明確。

公開資訊顯示，付征南是大陸軍事科學院的研究員。對於為何解放軍此時開始演習，正義性體現在哪裡，據「玉淵譚天」報導，付征南表示，近期美台勾連動作頻頻，性質惡劣，主要可以概括為三個升級，金額升級、性質升級、體系升級。

他說，美方批准對台總額逾111億美元的軍售計劃，這是美方對台規模最大的武器銷售計畫，以往美國售台武器主要是防禦性武器，但這次主要是進攻性武器，嚴重違反了中美三個聯合公報，特別是八一七公報的基本規則。

體系升級方面，付征南解讀說，這次台灣購買的裝備不止是進攻性武器，還包括所謂的台灣戰術網路暨部隊覺知應用套件，使台軍作戰體系成為美軍作戰體系的一個自然延伸，推高了中美直接衝突和正面衝突的風險。

他強調，美台不顧大陸一再警告，嚴重勾連，挑釁在先，解放軍果斷採取必要行動，可以說是合理合法的被迫之舉，維護國家主權和領土完整，是包括廣大台灣愛國同胞在內的14億中國人民的共同意志，是不可阻擋的時代潮流，台獨勢力不管依靠什麼後台，購買什麼武器，披著什麼偽裝，都只有死路一條。

大陸國防大學教授孟祥青也表示，此次行動以「正義使命-2025」為代號，懲獨遏美的指向明確。從「聯合利劍」到「海峽雷霆」再到「正義使命」，變化的是代號名稱，不變的是決心意志，體現的是共軍越來越強大的硬核實力。

「玉淵譚天」報導還稱，正義將斬斷一切破壞之手，所有「台獨」分裂勢力將被其鋒芒擊碎。美方應切實恪守「一個中國原則」和中美三個聯合公報，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號，停止推升台海地區緊張局勢。

報導稱，大陸今年兩次演習從「海峽雷霆」行動到如今的「正義使命」行動，代號的變化意味著解放軍遏「獨」的軍事手段越來越靈活，解放軍打「獨」促統不停歇，「台獨」分裂勢力挑釁一次我們就加壓進逼一步，直至實現祖國完全統一。

今天稍早，共軍東部戰區宣布，將於2025年12月30日8時至18時，在台灣周邊海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊，海事局也發布航行警告。東部戰區又宣布，12月29日（今天），在台灣海峽中部海空域，組織殲擊機、轟炸機、無人機等兵力，協同遠程火力，展開對陸機動目標打擊演練，檢驗了精打擊要能力。

共軍東部戰區新聞發言人施毅說，12月29日開始，東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。

他說，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

本月中旬，美國宣布將向台灣售價值超過111億美元的武器裝備，創下紀錄，後，大陸外交部於26日發布「關於對美國軍工相關企業及高級管理人員採取反制措施的決定」，制裁20家美國軍工相關企業及高級管理人員，以反制美台軍售。