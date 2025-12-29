共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」
中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台灣周邊演練港口封鎖，但這是首度公開放話，圍台軍演目的是「嚇阻」外部軍事介入。
中共解放軍東部戰區發言人29日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。
這次軍演正值中日因日相高市早苗「台灣有事」言論僵持之際，同時美國甫於17日宣布對台灣111億美元軍售，創下歷來最大規模軍售，當時中國國防部曾警告「將採取強力措施」回應。
1229對台軍演是自美國前眾院議長裴洛西2022年訪台後，第6度大型圍台軍事演訓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言