共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台灣周邊演練港口封鎖，但這是首度公開放話，圍台軍演目的是「嚇阻」外部軍事介入。

中共解放軍東部戰區發言人29日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。

這次軍演正值中日因日相高市早苗「台灣有事」言論僵持之際，同時美國甫於17日宣布對台灣111億美元軍售，創下歷來最大規模軍售，當時中國國防部曾警告「將採取強力措施」回應。