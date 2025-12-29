快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中共解放軍29日宣布圍台軍演，路透報導指出，這是解放軍首度公開放話圍台軍演目的是「嚇阻」外部軍事介入。路透
中共解放軍29日宣布圍台軍演，路透報導指出，這是解放軍首度公開放話圍台軍演目的是「嚇阻」外部軍事介入。路透

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台灣周邊演練港口封鎖，但這是首度公開放話，圍台軍演目的是「嚇阻」外部軍事介入。

中共解放軍東部戰區發言人29日上午7時30分宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域。

這次軍演正值中日因日相高市早苗「台灣有事」言論僵持之際，同時美國甫於17日宣布對台灣111億美元軍售，創下歷來最大規模軍售，當時中國國防部曾警告「將採取強力措施」回應。

1229對台軍演是自美國前眾院議長裴洛西2022年訪台後，第6度大型圍台軍事演訓。

中共解放軍東部戰區29日宣布，30日將在台灣周邊5大區域展開實彈射擊。新華社
中共解放軍東部戰區29日宣布，30日將在台灣周邊5大區域展開實彈射擊。新華社

共軍 軍演

相關新聞

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區...

共軍此次軍演代號「正義使命-2025」何意？ 陸專家這樣解讀

解放軍東部戰區今日上午宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？大陸國防...

共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東...

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

中共解放軍東部戰區宣布，今天起舉行「正義使命-2025」演習，明天在台海周邊區域實施實彈射擊。國民黨主席鄭麗文表示，賴清...

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針...

