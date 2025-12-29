快訊

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

聯合報／ 大陸中心／即時報導
解放軍東部戰區29日上午宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。圖為2022年8月時任美國眾議長裴洛希訪台後，解放軍於8月4日對台灣東部外海預定海域實施火力突擊，共軍飛彈發射升空畫面。（新華社）
雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針對美國12月17日宣布將向台灣出售價值超過111億美元的武器裝備。環球時報並譏諷，針對東部戰區此次大規模演習，台灣沒有發出任何預報，毫無準備。

環球時報指出，美國這次對台軍售金額創下歷史之最。大陸外交部發言人26日表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。

報導並稱，針對解放軍東部戰區此次大規模演習，台灣沒有發出任何預報，而就在28日晚間台媒的採訪節目中，賴清德在台灣軍備局209廠現場還展示台灣的國防成果，「結果話音未落，就遭打臉」。

環球時報指出，「台防務部門更是大言不慚地說，針對大陸軍事行動制定戰備應變程序，做好應對解放軍突襲準備，結果卻是毫無準備。」

事實上，早前曾有媒體報導，國安官員示警，不排除中國大陸於本月13日「南京大屠殺國家公祭日」發動「聯合利劍-C」軍演的可能性。國安局長蔡明彥本月3日出席立法院外交及國防委員會前表示，不能排除任何可能性，中共只要透過包裝、給特定演習代號，就能將常態性演習變成針對性演習。

賴清德總統在28日晚間播出的三立新聞「話時代人物」節目專訪中則表示，「我身為總統兼三軍統帥，我最大的使命，就是維護國家安全與區域和平穩定，不讓戰爭發生」。

在被問到「中國打台灣的迫切性」時，賴總統說，中國要併吞台灣，這是中國的國家政策，但幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為實力不到。所以如果中國設定2027年要達到侵台的準備，「那我們就只有一個選擇而已，不斷提高他的難度」、「我們要持續不斷地累積提高那個難度，讓他永遠都達不到這個標準」，台灣自然而然就可以安全。

共軍 軍演

共軍宣布「正義使命-2025」對台演習 國軍出動反艦飛彈車因應

若台灣有事 蔡明彥：中俄軍事合作增加區域複雜度

蔡明彥：今年已與45國情報首長召開近100次雙邊會談

台海及周邊情勢評估 蔡明彥：透過國際情報交流發展緊密戰略合作

相關新聞

共軍圍台軍演做給美日看？ 路透：中國首度挑明「嚇阻外部軍事介入」

中共解放軍29日宣布圍台軍演，且30日將在台灣周邊5大區域實施實彈射擊。路透報導指出，儘管解放軍過去一年在軍演期間曾在台...

共軍明展開圍台實彈射擊、交通部強烈譴責 替代航路盤點中

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今上午7時30分宣布，共軍將展開「正義使命-2025」演習，其公告的演訓區...

共軍此次軍演代號「正義使命-2025」何意？ 陸專家這樣解讀

解放軍東部戰區今日上午宣布展開「正義使命-2025」對台軍演，此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？大陸國防...

共軍出動殲擊機、轟炸機、無人機 演練對陸機動目標打擊

據新華社9時許發布的中英文報導，解放軍東部戰區29日位台灣海峽中部海空域開展對陸機動目標打擊演練。報導並指出，這次演練東...

共軍圍台軍演 鄭麗文：賴總統挑釁對立把路走絕 連累台灣2300萬人

中共解放軍東部戰區宣布，今天起舉行「正義使命-2025」演習，明天在台海周邊區域實施實彈射擊。國民黨主席鄭麗文表示，賴清...

共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針...

