共軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區今日上午就宣布展開「正義使命-2025」對台軍演。據環球時報報導，共軍這次軍演就是針對美國12月17日宣布將向台灣出售價值超過111億美元的武器裝備。環球時報並譏諷，針對東部戰區此次大規模演習，台灣沒有發出任何預報，毫無準備。

環球時報指出，美國這次對台軍售金額創下歷史之最。大陸外交部發言人26日表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何在台灣問題上越線挑釁的行徑都將遭到中方的有力回擊，任何參與對台售武的企業和個人都要為其錯誤付出代價。

報導並稱，針對解放軍東部戰區此次大規模演習，台灣沒有發出任何預報，而就在28日晚間台媒的採訪節目中，賴清德在台灣軍備局209廠現場還展示台灣的國防成果，「結果話音未落，就遭打臉」。

環球時報指出，「台防務部門更是大言不慚地說，針對大陸軍事行動制定戰備應變程序，做好應對解放軍突襲準備，結果卻是毫無準備。」

事實上，早前曾有媒體報導，國安官員示警，不排除中國大陸於本月13日「南京大屠殺國家公祭日」發動「聯合利劍-C」軍演的可能性。國安局長蔡明彥本月3日出席立法院外交及國防委員會前表示，不能排除任何可能性，中共只要透過包裝、給特定演習代號，就能將常態性演習變成針對性演習。

賴清德總統在28日晚間播出的三立新聞「話時代人物」節目專訪中則表示，「我身為總統兼三軍統帥，我最大的使命，就是維護國家安全與區域和平穩定，不讓戰爭發生」。

在被問到「中國打台灣的迫切性」時，賴總統說，中國要併吞台灣，這是中國的國家政策，但幾十年來中國沒有越雷池一步，是因為實力不到。所以如果中國設定2027年要達到侵台的準備，「那我們就只有一個選擇而已，不斷提高他的難度」、「我們要持續不斷地累積提高那個難度，讓他永遠都達不到這個標準」，台灣自然而然就可以安全。