共軍今圍台軍演 還預告明日五大區域實彈射擊、具體經緯度曝光
共軍今早宣布圍台軍演，同時也預告明日在台灣周圍五大區域實施實彈射擊。
新華社發自南京報導指出，中國人民解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，在以下海域和空域，進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。具體為：
北緯26°32′00″、東經121°40′00″，北緯26°32′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經122°36′00″，北緯25°43′00″、東經121°40′00″四點連線。
北緯24°59′00″、東經120°04′00″，北緯25°39′00″、東經121°13′00″，北緯26°17′00″、東經121°13′00″，北緯25°37′00″、東經120°04′00″四點連線。
北緯23°27′00″、東經118°14′00″，北緯23°27′00″、東經119°13′00″，北緯22°13′00″、東經119°44′00″，北緯22°13′00″、東經118°45′00″四點連線。
北緯21°49′00″、東經119°16′00″，北緯21°49′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經121°00′00″，北緯21°05′00″、東經119°16′00″四點連線。
北緯21°58′00″、東經121°40′00″，北緯21°58′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經122°28′00″，北緯23°23′00″、東經121°40′00″四點連線。
共軍稱，為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。
共軍今日稍早已宣布，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。
並稱，這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。
