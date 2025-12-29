共軍宣布「正義使命-2025」對台演習 明日展開圍台實彈射擊

雙城論壇落幕次日，中共解放軍東部戰區發言人施毅今日上午7時30分就宣布，共軍將於29日展開「正義使命-2025」演習。東部戰區隨後再公告，30日將在台灣周邊展開實彈射擊，要求船隻和飛行器不要進入公告的海空域，其公告的演訓區幾乎將台灣完全封鎖包圍。共軍此次軍演也是賴清德總統2024年5月上任後，中共第四度大規模對台軍演。

施毅表示，29日解放軍東部戰區組織軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東，組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊。

施毅稱，此次演練旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。「這是對『台獨』分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。」

解放軍東部戰區隨後並發布此次聯合演訓示意圖，宣布解放軍東部戰區將於2025年12月30日8時至18時，在公告的海域和空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。公告並稱，「為了安全，在此期間有關船隻和飛行器不要進入上述海域和空域。」

施毅8時再度發布新聞稿表示，12月29日開始，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力實施環台島戰備警巡，艦機多向抵近台島鄰近海空域，旨在檢驗戰區部隊快速機動、立體布勢、體系封控能力。

配合此次軍演，解放軍東部戰區還發布一張主題為「正義之盾 破限除妄」的海報，並稱「快速機動、立體布勢、體系封控。一切外來干涉觸盾必亡！一切謀獨宵小遇盾即斃！」海報上兩面盾牌就矗立在台灣東部，阻擋飛機和船隻靠近台灣。

美國於美東時間12月17日宣布總額約111億美元的最新對台軍售方，這是美國有史以來對台最大單筆武器交易。大陸國防部本月19日曾對此表達強烈不滿。

大陸國防部發言人蔣斌當時表示，美方此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美戰略互信，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

蔣斌並稱，中國人民解放軍將持續加練兵備戰，採取有力措施和衛國家主權和領土完整，堅決挫敗台獨分裂和外部干涉圖謀。

解放軍東部戰區今天上午宣布展開「正義使命-2025」演習，針對台灣周遭海域進行演習，國軍海鋒大隊通訊車上午從營區駛出，前往相關位置進行應對。記者劉學聖／攝影