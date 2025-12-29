快訊

震後海纜受損！數發部：已即刻啟動備援調度 全力確保國人通訊穩定

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
海纜作業情形示意圖。圖／本報資料照片
近日連續地震造成我國東部海域部分國際海底電纜受損，數發部表示，已於第一時間要求電信業者啟動應變機制與訊務調度，目前非障礙區段均運作正常，雖尖峰時段部分連線可能出現些微延遲，但整體對外通訊維持穩定，籲請國人放心。

數發部表示，受地震影響，位於臺灣東部海域之SJC2、PLCN、FNAL、RNAL及EAC2等國際海纜部分區段發生障礙，在獲報後就立即確認各電信業者完成訊務調度作業，而依據業者回報，目前已透過替代路由支援，確保通訊不中斷；針對EAC1、TSE-1、APG、TPE及APCN-2等海纜，其障礙點多位於日本、大陸或新加坡鄰近海域，業者亦已與國際海纜組織協調，加速修復進度。

數發部進一步說明，為確保通訊不中斷，已於第一時間確認業者完成訊務調度，並要求積極協調海纜船投入修復工作。若海象條件許可，相關海纜預計最快可於明年1月至2月期間完成修復。

數發部強調，將持續透過「事前強化偵測」、「事中即時應變」及「事後加速修復」三大面向強化整體應變能力，並秉持「備援再備援」原則，積極布建非同步衛星站點、補助擴充微波容量及增設海纜，以強化我國海纜通訊韌性。

