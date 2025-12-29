宜蘭強震後雨勢不斷 南方澳南天宮後方山坡坍方 落石差點砸到民宅
宜蘭縣外海日前發生芮氏規模7.0強震，造成南方澳南天宮附近的山坡出現土石崩落，巨大石塊差點砸進民宅，居民抱怨只要遇到颱風就會有土石滑落風險，印象中至少已經遇到7次類似情形，提心吊膽，每次反映都沒有下文，希望相關單位能進行邊坡防護工程。
南方澳知名的南天宮香火鼎盛，附近民宅後方明顯可見光禿禿山壁，地震後帶下來大量泥沙，順著山坡傾瀉而下。民宅差點被砸的連姓屋主表示，7.0強震造成邊坡土石鬆動，加上宜蘭連日大雨，土壤含水量已趨近飽和，巨大石塊連同泥土向下滑落，差一點就砸中了他們家屋頂，地方民代都有來關心，但沒有下文。
附近住戶陳先生說，地震當天晚上有巨大東西從住宅後方掉下來，很大聲，原以為是「打雷」，子女說好像是石頭坍方，這已經不是第一次發生邊坡土石滑動造成危害，只要遇到颱風就會有土石滑落風險，直到目前為止，已經遇到7次類似情形。
陳先生說，邊坡植栽坍方穩定至少要10年，現在大家不敢去動它，他們蓋房子都特別加強用鋼筋混凝土保護安全，希望相關單位能夠編列預算把它整理好，加強邊坡防護工作，不要再讓附近民眾提心吊膽的日子。
今天雨勢稍歇，出動怪手清運土方。蘇澳鎮公所表示，民宅後方山坡地屬於中央管轄權責，公所去年有透過縣府送案到中央，爭取改善工程經費，但爭取的工程沒有通過，這次又發生，會再協助送案爭取邊坡工程經費。
