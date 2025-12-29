快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭強震後雨勢不斷 南方澳南天宮後方山坡坍方 落石差點砸到民宅

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
地震後今天雨勢稍歇，出動怪手清運落石土方。圖／民眾提供
地震後今天雨勢稍歇，出動怪手清運落石土方。圖／民眾提供

宜蘭縣外海日前發生芮氏規模7.0強震，造成南方澳南天宮附近的山坡出現土石崩落，巨大石塊差點砸進民宅，居民抱怨只要遇到颱風就會有土石滑落風險，印象中至少已經遇到7次類似情形，提心吊膽，每次反映都沒有下文，希望相關單位能進行邊坡防護工程。

南方澳知名的南天宮香火鼎盛，附近民宅後方明顯可見光禿禿山壁，地震後帶下來大量泥沙，順著山坡傾瀉而下。民宅差點被砸的連姓屋主表示，7.0強震造成邊坡土石鬆動，加上宜蘭連日大雨，土壤含水量已趨近飽和，巨大石塊連同泥土向下滑落，差一點就砸中了他們家屋頂，地方民代都有來關心，但沒有下文。

附近住戶陳先生說，地震當天晚上有巨大東西從住宅後方掉下來，很大聲，原以為是「打雷」，子女說好像是石頭坍方，這已經不是第一次發生邊坡土石滑動造成危害，只要遇到颱風就會有土石滑落風險，直到目前為止，已經遇到7次類似情形。

陳先生說，邊坡植栽坍方穩定至少要10年，現在大家不敢去動它，他們蓋房子都特別加強用鋼筋混凝土保護安全，希望相關單位能夠編列預算把它整理好，加強邊坡防護工作，不要再讓附近民眾提心吊膽的日子。

今天雨勢稍歇，出動怪手清運土方。蘇澳鎮公所表示，民宅後方山坡地屬於中央管轄權責，公所去年有透過縣府送案到中央，爭取改善工程經費，但爭取的工程沒有通過，這次又發生，會再協助送案爭取邊坡工程經費。

南方澳知名的南天宮香火鼎盛，附近民宅後方明顯可見光禿禿山壁，地震後帶下來大量泥沙，順著山坡傾瀉而下。圖／民眾提供
南方澳知名的南天宮香火鼎盛，附近民宅後方明顯可見光禿禿山壁，地震後帶下來大量泥沙，順著山坡傾瀉而下。圖／民眾提供
宜蘭縣外海日前強震，造成南方澳南天宮附近的山坡出現土石崩落，巨大石塊差點砸進民宅，居民抱怨只要遇到颱風就會有土石滑落風險，印象中至少已經遇到7次類似情形，提心吊膽。圖／民眾提供
宜蘭縣外海日前強震，造成南方澳南天宮附近的山坡出現土石崩落，巨大石塊差點砸進民宅，居民抱怨只要遇到颱風就會有土石滑落風險，印象中至少已經遇到7次類似情形，提心吊膽。圖／民眾提供

1227宜蘭地震 地震

延伸閱讀

南亞科：宜蘭地震機台復原中 營運財務無重大影響

影／超誇張！宜蘭市區「離奇翻車」慢速轉彎竟撞成四輪朝天

影／全國小草集結挺陳琬惠 黃國昌稱「最棒的碗粿」用行動改變宜蘭

影／達成共識？吳宗憲選縣長、陳琬惠選立委…兩人駁斥：沒這種事

相關新聞

7.0強震深夜搖醒全台 專家點名建築震後三大檢查重點

12月27日深夜11時許發生有感地震，全台一陣猛烈搖晃。根據中央氣象署監測資料，這起地震芮氏規模達7.0，全台多達15縣...

前晚強震警報響徹全台卻僅4級 醫揭預警誤區：客觀來說不該發布

宜蘭頭城外海前夜發生規模7地震，國家警報鈴聲大響，全台有感。但時事評論家、醫師沈政男試算，前晚地震強度只有921地震的十...

宜蘭強震後雨勢不斷 南方澳南天宮後方山坡坍方 落石差點砸到民宅

宜蘭縣外海日前發生芮氏規模7.0強震，造成南方澳南天宮附近的山坡出現土石崩落，巨大石塊差點砸進民宅，居民抱怨只要遇到颱風...

宜蘭強震驚嚇全台 圖解921以來規模7以上地震及災情

宜蘭頭城外海27日深夜11點發生規模7.0地震，全台有感，許多人一夜難眠，各地傳出零星災情。

宜蘭7.0強震！竹科人假日深夜緊急返廠…就怕「它」停擺報廢

宜蘭頭城外海前夜發生規模七地震，全台有感，新北市六旬國小林姓工友疑查看水管破裂不幸摔死，校方將爭取因公撫卹。至於「護國神...

宜蘭7.0強震 板塊碰撞地震深…不排除周內餘震

前晚宜蘭外海發生規模七地震，許多人被劇烈搖晃嚇到，地震測報中心表示，這是繼一九九九年的九二一大地震規模七點三、去年○四○...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。