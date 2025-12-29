快訊

前晚強震警報響徹全台卻僅4級 醫揭預警誤區：客觀來說不該發布

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
宜蘭頭城外海前天晚上11時許發生規模7地震，國家警報鈴聲大響，全台有感。記者賴香珊／翻攝
宜蘭頭城外海前夜發生規模7地震，國家警報鈴聲大響，全台有感。但時事評論家、醫師沈政男試算，前晚地震強度只有921地震的十分之一不到，並認為地震預警系統的心理效應易放大或低估對震度感受，當地震預警太過敏感，人也跟著敏感化，因此「客觀來說，前晚的地震警報不該響起」。

沈政男指出，前天深夜宜蘭外海規模7的地震，有官員嚇一跳，以為九二一再現，沒事以後還說「天佑台灣」，但地震報告顯示，全台包括最接近震央的宜蘭，最大震度為4級。雙北民眾也困惑表示，搖很大很久才4級？

他試算，地震強度4級為25-80 gal，gal是伽利略的縮寫，等於cm/sec^2，重力加速度等於980 gal。也就是說，前天地震的最大震度只有重力加速度的二十分之一。以921地震依照後來的地震強度定義，最大震度達7級，也就是800 gal以上，接近重力加速度，而台中也達6級，約為重力加速度的一半。也就是說，前天地震強度其實只有921地震的十分之一不到。

但為何有人感覺好像921地震，他認為是「地震預警系統的心理效應」，警報響起使人開始警戒，對地震感受會受到預期心理影響，預期心理又受到對過往地震經驗影響，於是有人覺得震很大很搖怎麼才4級，也有人覺得根本沒搖竟有3級。

他進一步表示，雙北民眾沒真正經歷過921，對前晚地震感覺很大很久，結果只有4級；但對中部民眾，當警報響起會想起921那晚，預期會很搖晃，結果卻容易低估地震震度，且按相關規定「客觀來說，前天地震的預警系統根本不該響起」。

此外，日本上周發布最新「首都直下型地震災害預測」，日本人將地震視為其生活的一部分，東京房屋耐震強度更九成以上達標；反觀台北發生「首都直下型地震」機率為何，沒人知道，官員反應就只是「天佑台灣」，隔天又去趕政治行程。

1227宜蘭地震 地震

相關新聞

7.0強震深夜搖醒全台 專家點名建築震後三大檢查重點

12月27日深夜11時許發生有感地震，全台一陣猛烈搖晃。根據中央氣象署監測資料，這起地震芮氏規模達7.0，全台多達15縣...

前晚強震警報響徹全台卻僅4級 醫揭預警誤區：客觀來說不該發布

宜蘭頭城外海前夜發生規模7地震，國家警報鈴聲大響，全台有感。但時事評論家、醫師沈政男試算，前晚地震強度只有921地震的十...

宜蘭強震驚嚇全台 圖解921以來規模7以上地震及災情

宜蘭頭城外海27日深夜11點發生規模7.0地震，全台有感，許多人一夜難眠，各地傳出零星災情。

宜蘭7.0強震！竹科人假日深夜緊急返廠…就怕「它」停擺報廢

宜蘭頭城外海前夜發生規模七地震，全台有感，新北市六旬國小林姓工友疑查看水管破裂不幸摔死，校方將爭取因公撫卹。至於「護國神...

宜蘭7.0強震 板塊碰撞地震深…不排除周內餘震

前晚宜蘭外海發生規模七地震，許多人被劇烈搖晃嚇到，地震測報中心表示，這是繼一九九九年的九二一大地震規模七點三、去年○四○...

餘震不斷！宜蘭外海21:57發生規模4.1地震 6縣市有感

宜蘭外海繼昨晚間11時5分發生規模7強震，後續餘震不斷，今凌晨至早上10時許接連發生3起有感地震，而今晚9時57分再發生...

