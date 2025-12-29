前晚強震警報響徹全台卻僅4級 醫揭預警誤區：客觀來說不該發布

宜蘭頭城外海前夜發生規模7地震，國家警報鈴聲大響，全台有感。但時事評論家、醫師沈政男試算，前晚地震強度只有921地震的十分之一不到，並認為地震預警系統的心理效應易放大或低估對震度感受，當地震預警太過敏感，人也跟著敏感化，因此「客觀來說，前晚的地震警報不該響起」。

沈政男指出，前天深夜宜蘭外海規模7的地震，有官員嚇一跳，以為九二一再現，沒事以後還說「天佑台灣」，但地震報告顯示，全台包括最接近震央的宜蘭，最大震度為4級。雙北民眾也困惑表示，搖很大很久才4級？

他試算，地震強度4級為25-80 gal，gal是伽利略的縮寫，等於cm/sec^2，重力加速度等於980 gal。也就是說，前天地震的最大震度只有重力加速度的二十分之一。以921地震依照後來的地震強度定義，最大震度達7級，也就是800 gal以上，接近重力加速度，而台中也達6級，約為重力加速度的一半。也就是說，前天地震強度其實只有921地震的十分之一不到。

但為何有人感覺好像921地震，他認為是「地震預警系統的心理效應」，警報響起使人開始警戒，對地震感受會受到預期心理影響，預期心理又受到對過往地震經驗影響，於是有人覺得震很大很搖怎麼才4級，也有人覺得根本沒搖竟有3級。

他進一步表示，雙北民眾沒真正經歷過921，對前晚地震感覺很大很久，結果只有4級；但對中部民眾，當警報響起會想起921那晚，預期會很搖晃，結果卻容易低估地震震度，且按相關規定「客觀來說，前天地震的預警系統根本不該響起」。

此外，日本上周發布最新「首都直下型地震災害預測」，日本人將地震視為其生活的一部分，東京房屋耐震強度更九成以上達標；反觀台北發生「首都直下型地震」機率為何，沒人知道，官員反應就只是「天佑台灣」，隔天又去趕政治行程。

