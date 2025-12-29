快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

7.0強震深夜搖醒全台 專家點名建築震後三大檢查重點

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
地震大樓倒塌案件中90%以上屬於1、2樓層柱破壞爆裂倒塌情況。圖／建築安全履歷協會提供
地震大樓倒塌案件中90%以上屬於1、2樓層柱破壞爆裂倒塌情況。圖／建築安全履歷協會提供

12月27日深夜11時許發生有感地震，全台一陣猛烈搖晃。根據中央氣象署監測資料，這起地震芮氏規模達7.0，全台多達15縣市測得震度4級以上，驚醒不少剛入睡的民眾。專家提醒，地震當下應就近趴下、尋找掩護，避免靠近紅磚牆，以防倒塌受傷；但比起瞬間的搖晃，震後建築物可能出現的「隱形內傷」，才是更不容忽視的潛在風險。

建築安全履歷協會理事長戴雲發指出，許多建築在地震過後外觀看似無損，實際上結構內部可能已受損，民眾應掌握「震後健檢三步驟」，為住家進行初步檢視。第一步是觀察整棟大樓外觀，走出戶外查看大柱、大梁、外牆是否出現新增的45度斜裂縫、傾斜或沉陷情形，並留意門窗是否因擠壓變形，同時可向鄰居了解是否有損害狀況。

第二步則是從低樓層「軟腳區」查起。戴雲發強調，地震對建築的破壞往往集中在一、二樓，民眾應檢查騎樓、公設大廳、樓梯間、地下室及地下停車場，留意大樑、大柱是否出現45度斜裂縫、鋼筋外露或混凝土剝落等警訊。

第三步為住家內部檢查，重點放在支撐結構的梁柱與剪力牆。戴雲發說，若梁柱或厚度超過25公分的剪力牆出現斜向裂縫，代表結構已受地震影響，未來若再遇強震恐有安全疑慮，應盡速委請專業結構技師進行勘驗，評估補強或重建必要性。

戴雲發也提醒，台灣位處地震帶與颱風帶，居住安全不能只在震後補救，更應從建築興建階段就把關。他指出，現行耐震設計規範已相當完整，結構專業也日趨成熟，真正的關鍵在於施工品質是否確實落實，這在缺工時代尤其令人憂心。

他表示，建築安全履歷協會長期推動系統化、工業化施工方式，透過鋼筋加工配件化、綁紮標準化，降低工地現場氣候與人為因素影響，並讓施工品質透明化呈現。戴雲發強調，唯有在興建階段就落實嚴謹工法與施工品質管理，才能讓民眾真正住得安心，降低地震帶來的恐慌風險。

地震過後檢視住家結構柱是否有新增的45度斜裂縫。圖／建築安全履歷協會提供
地震過後檢視住家結構柱是否有新增的45度斜裂縫。圖／建築安全履歷協會提供
在蓋房子的時候就採用最嚴謹的系統化工法，落實建築安全履歷施工品質透明化呈現，才能讓人民住得安心，真正免於地震的恐慌。圖／建築安全履歷協會提供
在蓋房子的時候就採用最嚴謹的系統化工法，落實建築安全履歷施工品質透明化呈現，才能讓人民住得安心，真正免於地震的恐慌。圖／建築安全履歷協會提供

1227宜蘭地震 地震

延伸閱讀

住宅地震險投保率僅39%

地震記者會「髮亂領帶歪」反竄紅 陳達毅還原過程：下床就衝氣象署

規模7地震衝擊半導體晶圓廠 石英爐管損耗才是復工關鍵

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

相關新聞

7.0強震深夜搖醒全台 專家點名建築震後三大檢查重點

12月27日深夜11時許發生有感地震，全台一陣猛烈搖晃。根據中央氣象署監測資料，這起地震芮氏規模達7.0，全台多達15縣...

宜蘭強震驚嚇全台 圖解921以來規模7以上地震及災情

宜蘭頭城外海27日深夜11點發生規模7.0地震，全台有感，許多人一夜難眠，各地傳出零星災情。

宜蘭7.0強震！竹科人假日深夜緊急返廠…就怕「它」停擺報廢

宜蘭頭城外海前夜發生規模七地震，全台有感，新北市六旬國小林姓工友疑查看水管破裂不幸摔死，校方將爭取因公撫卹。至於「護國神...

宜蘭7.0強震 板塊碰撞地震深…不排除周內餘震

前晚宜蘭外海發生規模七地震，許多人被劇烈搖晃嚇到，地震測報中心表示，這是繼一九九九年的九二一大地震規模七點三、去年○四○...

餘震不斷！宜蘭外海21:57發生規模4.1地震 6縣市有感

宜蘭外海繼昨晚間11時5分發生規模7強震，後續餘震不斷，今凌晨至早上10時許接連發生3起有感地震，而今晚9時57分再發生...

地震記者會「髮亂領帶歪」反竄紅 陳達毅還原過程：下床就衝氣象署

宜蘭外海昨晚間11時05分發生規模7地震，中央氣象署緊急於晚間11時50分召開記者會，負責說明的地震中心科長陳達毅詳細解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。