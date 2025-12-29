宜蘭7.0強震 板塊碰撞地震深…不排除周內餘震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

前晚宜蘭外海發生規模七地震，許多人被劇烈搖晃嚇到，地震測報中心表示，這是繼一九九九年的九二一大地震規模七點三、去年○四○三花蓮大地震後，第三起規模達七的強震，且主震後昨天接連發生餘震，不排除一周內會有規模五點五至六的餘震。

廿七日晚間十一時五分發生規模七強震後，宜蘭外海昨凌晨○時四十五分再發生規模四點七地震，清晨五時四十五分台東縣台東市也發生規模三點二地震，台東最大震度二級；早上七時三分，宜蘭外海發生規模四點二地震，早上十時五十五分宜蘭外海再發生規模三點八地震，宜蘭及桃園最大震度一級，晚上又有餘震。

地震測報中心科長陳達毅說明，廿七日宜蘭外海發生規模七地震，主要與菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞有關，因菲律賓海板塊往北隱沒，地震發生在板塊隱沒位置，加上地震深度很深，達七十二點八公里，對台灣影響廣泛，北台灣、中台灣最大震度達四級，整個台灣有感，南部震度也有三級，氣象署也針對全台各縣市發布國家級警報。

陳達毅指出，這起強震，是繼一九九九年九月廿一日規模七點三大地震、去年四月三日花蓮大地震後，第三起規模達七的地震，也是近一年半以來最大地震，由於深度較深且在外海，因此造成廣泛震動且時間長，但相對不會有太大災害。

但陳達毅提醒，前天發生規模七地震後，不排除一周內會有規模五點五至六的餘震。

