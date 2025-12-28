餘震不斷！宜蘭外海21:57發生規模4.1地震 6縣市有感

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
宜蘭外海今晚9時57分宜蘭外海再發生規模4.1地震。圖／中央氣象署提供
宜蘭外海繼昨晚間11時5分發生規模7強震，後續餘震不斷，今凌晨至早上10時許接連發生3起有感地震，而今晚9時57分再發生規模4.1地震。

宜蘭外海繼昨晚間11時5分發生規模7強震後，餘震不斷，今凌晨0時45分發生規模4.7地震，地震深度60.8公里；早上7時3分規模4.2地震，地震深度32.3公里；早上10時55分規模3.8地震，地震深度66.5公里。

今晚9時57分宜蘭外海再發生規模4.1地震，地震深度63.3公里。各地最大震度為宜蘭、新北、花蓮、桃園、台北、竹縣1級。

氣象署地震測報中心科長陳達毅昨晚召開記者會表示，不排除未來1周還有規模5.5至6的餘震。

