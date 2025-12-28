快訊

地震記者會「髮亂領帶歪」竄紅！科長陳達毅還原過程：跳下床直衝氣象署

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

地震記者會「髮亂領帶歪」反竄紅 陳達毅還原過程：下床就衝氣象署

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
宜蘭外海昨晚間11時05分發生規模7地震，負責說明的地震中心科長陳達毅卻因「領帶歪斜、頭髮凌亂」的形象突然在網路社群竄紅。記者胡瑞玲／翻攝
宜蘭外海昨晚間11時05分發生規模7地震，負責說明的地震中心科長陳達毅卻因「領帶歪斜、頭髮凌亂」的形象突然在網路社群竄紅。記者胡瑞玲／翻攝

宜蘭外海昨晚間11時05分發生規模7地震，中央氣象署緊急於晚間11時50分召開記者會，負責說明的地震中心科長陳達毅詳細解釋地震成因，未料在鏡頭前「領帶歪斜、頭髮凌亂」的形象突然在網路社群竄紅，網友大讚專業、盡責，陳達毅還原事發經過時，跳下床就衝氣象署。

陳達毅表示，昨（27日）晚間發生地震的當下，他和老婆、小孩都已熄燈上床，未料突如其來搖晃及國家警報大破寧靜，身為當晚值班待命主管的他，第一時間立刻跳下床換衣服，並駕車從新北中和趕往氣象署。

陳達毅說，由於搖晃很有感，心想規模一定不小，因此出門前有先請氣象署內3名值班同仁準備簡報，並與地震中心主任吳健富討論，初步了解地震規模、震央等，一邊開車一邊在腦中構思記者會該如何說明。

陳達毅坦言，他昨晚11時30分抵達氣象署後，穿上提前在辦公室準備好的西裝，正想調整領帶和頭髮時，署內電腦卻突然當機，只能趕快去修理，「修完其實快沒時間了，記者們也早就在外面等候，不想讓大家等，我就直接上去了」。

對於記者會後網路社群出現不少討論，陳達毅說，能透過這樣的機會讓民眾了解地震及預警地震，反而是件好事，除感謝大家的支持，也強調氣象署同仁們都有做好份內的工作，昨天地震中心主任吳健富及許多同仁也有趕回氣象署，大家一路忙到凌晨2點多才離開。

事實上，陳達毅為台灣「地震預警系統」的開發人之一，2009年起著手針對國家警報、地震災害預警系統，進行開發及優化。

陳達毅強調，每次地震發生的狀況都不同，不能因為這次順利發布警報就掉以輕心，若沒有持續檢查系統、檢討不足，下一次隨時可能出現誤發或漏發。

1227宜蘭地震 地震

延伸閱讀

強震較深災情少 學者提醒板塊仍活躍

鄉下長輩多沒手機 屏東青年自架村里地震廣播系統

昨晚規模7大地震 雙北人：搖很大很久才4級？

強震狂搖沒在怕！母桌前死守「這1物」 網友笑翻：正港台灣人無誤

相關新聞

地震記者會「髮亂領帶歪」反竄紅 陳達毅還原過程：下床就衝氣象署

宜蘭外海昨晚間11時05分發生規模7地震，中央氣象署緊急於晚間11時50分召開記者會，負責說明的地震中心科長陳達毅詳細解...

餘震不斷！宜蘭外海21:57發生規模4.1地震 6縣市有感

宜蘭外海繼昨晚間11時5分發生規模7強震，後續餘震不斷，今凌晨至早上10時許接連發生3起有感地震，而今晚9時57分再發生...

強震搖晃...故宮國寶正在宜蘭展出 蘭博第一時間全面檢視國寶都完好

宜蘭昨晚突發規模7.0強震，由於故宮國寶正在蘭陽博物館展出，館方人員立即會同保全與警方進場檢視，確認文物與博物館設備都完...

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

宜蘭昨天晚間發生規模7.0強震，新北市五股區德音國小校內水管因強震漏水，62歲林姓工友欲關閉水閘時不慎從鋁梯上跌落，後腦...

昨晚規模7大地震 雙北人：搖很大很久才4級？

昨天晚間11時5分，宜蘭發生規模7地震，震央在東部外海海域，地震深度72.8公里，最大震度4級，全台有感。不少人利用Li...

強震後瑞芳往平溪106線公路 山壁大面積崩塌 交通中斷搶修中

新北市106線公路平溪路段，疑因昨晚震央在宜蘭規模7的強震，今天凌晨公路邊坡面積坍方，還好深夜沒有人車通行，未造成人員傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。