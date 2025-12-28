快訊

賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

宜蘭規模7地震 全台住宅地震險投保率不到四成

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

宜蘭外海27日深夜23時05分發生芮氏規模7.0、宜蘭地區最大震度4級之地震，不僅國家警報鈴聲大響、北部地區搖晃感更是強烈。地震基金呼籲已投保住宅地震基本保險的保戶，倘發現建築物有嚴重受損情形，請聯絡產物保險公司，保險公司將派員前往處理。

住宅地震保險基金提醒，臺灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，呼籲民眾可投保住宅地震基本保險，承保之危險事故包括因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水，造成房屋倒塌或「全損」時，受災保戶可申請最高新臺幣150萬元理賠金以及新臺幣20萬元臨時住宿費用。

住宅火險除承保住宅地震基本保險外，承保範圍還包含了颱風洪水、第三人責任及玻璃等保障。記得於投保時勾選「續保約定」條款，以確保保障不中斷。

根據台灣住宅地震基本保險統計，至今年11月30日止，依據全國住宅戶數949.9萬戶計算，全國平均投保率為39.42%，顯示仍有六成民眾尚未投保。

自2025年7月15日起，住宅地震基本保險更擴大保障，投保住宅因地震受損，未達「全損」標準，但經政府張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物可申請臨時住宿費用新臺幣10萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高仍為新臺幣20萬元；以上內容，有效保單皆自動適用，且不另加收費用。

民眾若想獲得更多保障，可在投保住宅地震基本保險後，評估加購超額、擴大及輕損等商業地震險。如需進一步瞭解住宅地震基本保險內容或投保程序，請洽各產物保險公司或財團法人住宅地震保險基金（www.treif.org.tw）。

1227宜蘭地震 地震 地震險

延伸閱讀

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

強震較深災情少 學者提醒板塊仍活躍

鄉下長輩多沒手機 屏東青年自架村里地震廣播系統

昨晚規模7大地震 雙北人：搖很大很久才4級？

相關新聞

強震搖晃...故宮國寶正在宜蘭展出 蘭博第一時間全面檢視國寶都完好

宜蘭昨晚突發規模7.0強震，由於故宮國寶正在蘭陽博物館展出，館方人員立即會同保全與警方進場檢視，確認文物與博物館設備都完...

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

宜蘭昨天晚間發生規模7.0強震，新北市五股區德音國小校內水管因強震漏水，62歲林姓工友欲關閉水閘時不慎從鋁梯上跌落，後腦...

昨晚規模7大地震 雙北人：搖很大很久才4級？

昨天晚間11時5分，宜蘭發生規模7地震，震央在東部外海海域，地震深度72.8公里，最大震度4級，全台有感。不少人利用Li...

強震後瑞芳往平溪106線公路 山壁大面積崩塌 交通中斷搶修中

新北市106線公路平溪路段，疑因昨晚震央在宜蘭規模7的強震，今天凌晨公路邊坡面積坍方，還好深夜沒有人車通行，未造成人員傷...

強震後接連雨襲邊坡鬆動 蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車

昨晚宜蘭外海發生強震，接著雨勢不斷，造成山區道路邊坡鬆動，蘇花路廊台九線116.1公里今天上午發生落石，擊中賓士自小客車...

他酸台北人怕地震「勇敢一點好嗎？」 網群體砲轟：別拿天災比高下

面對天災的恐懼本就因人而異，將地震經驗拿來比較，反而容易引發不必要的對立。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。