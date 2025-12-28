宜蘭規模7地震 全台住宅地震險投保率不到四成

宜蘭外海27日深夜23時05分發生芮氏規模7.0、宜蘭地區最大震度4級之地震，不僅國家警報鈴聲大響、北部地區搖晃感更是強烈。地震基金呼籲已投保住宅地震基本保險的保戶，倘發現建築物有嚴重受損情形，請聯絡產物保險公司，保險公司將派員前往處理。

住宅地震保險基金提醒，臺灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，呼籲民眾可投保住宅地震基本保險，承保之危險事故包括因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水，造成房屋倒塌或「全損」時，受災保戶可申請最高新臺幣150萬元理賠金以及新臺幣20萬元臨時住宿費用。

住宅火險除承保住宅地震基本保險外，承保範圍還包含了颱風洪水、第三人責任及玻璃等保障。記得於投保時勾選「續保約定」條款，以確保保障不中斷。

根據台灣住宅地震基本保險統計，至今年11月30日止，依據全國住宅戶數949.9萬戶計算，全國平均投保率為39.42%，顯示仍有六成民眾尚未投保。

自2025年7月15日起，住宅地震基本保險更擴大保障，投保住宅因地震受損，未達「全損」標準，但經政府張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物可申請臨時住宿費用新臺幣10萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高仍為新臺幣20萬元；以上內容，有效保單皆自動適用，且不另加收費用。

民眾若想獲得更多保障，可在投保住宅地震基本保險後，評估加購超額、擴大及輕損等商業地震險。如需進一步瞭解住宅地震基本保險內容或投保程序，請洽各產物保險公司或財團法人住宅地震保險基金（www.treif.org.tw）。

