賴總統首度公開支持陳素月參選縣長 王惠美、謝衣鳯同台一臉錯愕

挺過3億元綁票、鉛中毒 台中前議長張宏年今低調告別式逾200人送行

為何地震後急奔竹科公司？專家曝原因嘆：竹科人遇地震就失眠

強震較深災情少 學者提醒板塊仍活躍

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「宜蘭強震發生在外海，且深度較深，因此全台雖有感搖晃，但實際災情有限！」針對27日深夜11點的規模7.0強震，學者汪中和受訪時指出，但近日還是會有5.5左右的餘震，且近日地震頻繁，外海與內陸都有地震，顯示台灣附近的板塊碰撞帶正處於活躍期，民眾應持續提高警覺、做好防震準備。

還好是深海地震

27日晚間11點05分，台灣東部宜蘭外海發生規模7的地震，全台幾乎所有縣市明顯感受到地震搖晃。中央氣象署地震測報中心科長陳達毅在震後的記者會指出，這起地震雖然規模極大，但因為「深度較深、位置在外海」，相較於淺層地震，這類中深層地震雖然能量巨大，但地表破壞力相對受限。

陳達毅也強調，若同樣規模7地震發生在陸地或淺層位置，台灣本島震度絕不只4級，後果將截然不同；針對餘震風險，陳達毅也說，未來一週仍需留意規模5.5至6.0的餘震，分布位置預估將落在北部及宜蘭外海一帶。他指出，未來該區域仍有餘震活動空間，但再次出現規模7地震的機率並不高。

餘震是板塊調整現象

對此，中研院地科所研究員汪中和受訪時也表示， 27日宜蘭外海規模7.0地震是琉球島弧—琉球海溝系統隱沒帶的深層地震，屬於台灣東北外海的地震帶；因為深度大 （約73公里），破壞力比淺層地震小得多，震度都在4級或以下；但是釋放的能量分布廣，全台多處都能感受到搖晃。

汪中和分析，這次宜蘭外海規模 7.0 地震之後，1 週內一定會有餘震，預期地震規模約5.5以下，這是大地震後板塊重新調整的正常反應，多半還是發生在宜蘭外海一帶，同一隱沒構造區域。

損害有限很幸運

「這次地震的能量在傳到地表前已被地層大幅吸收（幾乎相當於降了一個數量級）！」汪中和強調，因此雖然全台有感，但地表震度不高，實際造成的損害有限；與 2024年的0403花蓮規模7.2地震（震度6+）造成的結果完全不同，是十分幸運的事。

最後，汪中和提醒說，近期台灣東北部外海、南部（嘉南高屏一帶），兩種不同型態的地震同時頻繁出現，提醒我們台灣板塊活動正處於活躍期，確實是需要提高警覺的時期，請民眾要保持高度警惕、做好防震的準備、注意危險場所的風險，保護自己及家人的安全。

