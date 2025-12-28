強震搖晃...故宮國寶正在宜蘭展出 蘭博第一時間全面檢視國寶都完好

快訊

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭昨晚突發規模7.0強震，由於故宮國寶正在蘭陽博物館展出，館方人員立即會同保全與警方進場檢視，確認文物與博物館設備都完好正常。本報資料照
宜蘭昨晚突發規模7.0強震，由於故宮國寶正在蘭陽博物館展出，館方人員立即會同保全與警方進場檢視，確認文物與博物館設備都完好正常。館方表示，在策展時就有把地震變動因素考慮在內，例如橄欖核雕刻而成、清朝乾隆時期的「 雕橄欖核舟」珍品，舟上乘載8 人，原本可以開窗展出，但這次把窗戶關起來，便是基於防震安全考量。

「故宮國寶出遊去」的15件國寶與宜蘭在地的15件遺址出土古文物，上周在蘭陽博物館開展，24小時全天候維護。故宮博物院與宜蘭縣政府為了籌辦這場展出，花了近兩年時間準備，細心把展場環境及安全防護等提升到國際級水準。

昨晚11時5分強震全台有感，地震發生在宜蘭外海，芮氏規模7.0，宜蘭震度4級，很多人嚇到奪門而出，負責承辦這場展出的縣文化局與蘭陽博物館人員擔心國寶狀況，雖然國寶24小時有人全天守護，地震發生第一時間大家也都查看遠端APP錄影畫面，文物都在櫃子裡，但館方人員為求審慎，還是立即啟動現場安全檢查，後續也加強應變與警戒。

「勁水國寶：故宮×蘭博特展」開展以來深受好評，吸引很多觀眾。主辦單位提醒民眾可以拍照，但不能開閃光燈，同時也提醒文物櫃設有各項預警系統，歡迎各界踴躍參觀，但是要小心避免觸碰櫃體，以免誤觸警鈴，共同保護好珍貴的國寶。

這次故宮精選15件稀世珍藏展出，展出陣容在〈清 肉形石〉領軍下，搭配〈清 霽青釉描金游魚圖轉心瓶〉、〈清乾隆 雕橄欖核舟〉、〈宋至元 玉鴨〉、〈明成化 鬥彩雞缸杯〉等展品，涵蓋山水玉雕、田園與水景紋飾瓷器，栩栩如生的藝術珍品。

故宮國寶出展，首次結合地方文物一起展出。宜蘭縣堪稱「國寶級」的史前出土文物，例如丸山遺址的人獸形玉玦、漢本遺址的骨質人形刀柄、淇武蘭遺址的「金鯉魚」魚形金屬編織物等15件考古遺址出土珍貴文物，以「史前宜蘭的水水遺物」單元展出。雙方提供展出的文物都非常精彩，展期至明年3月22日，開放時間上午09:00至下午17:00，周三休館。

宜蘭昨晚突發規模7.0強震，由於故宮國寶正在蘭陽博物館展出，館方人員立即會同保全與警方進場檢視，確認文物與博物館設備都完好正常。記者戴永華／攝影
故宮在蘭博展出清朝乾隆時期的「 雕橄欖核舟」珍品，以橄欖核雕刻而成，舟上乘載8 人，原本可以開窗，但這次展出把窗戶關起來，便是基於防震安全考量。圖／故宮博物院提供
1227宜蘭地震 地震

