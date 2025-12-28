強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
林男哥哥及弟弟(紅圈處)難過得不停拭淚。記者黃子騰／攝影
林男哥哥及弟弟(紅圈處)難過得不停拭淚。記者黃子騰／攝影

宜蘭昨天晚間發生規模7.0強震，新北市五股區德音國小校內水管因強震漏水，62歲林姓工友欲關閉水閘時不慎從鋁梯上跌落，後腦撞擊地面送醫不治。檢警今天下午相驗林男遺體，林男哥哥及弟弟難過的到場低頭多次拭淚，林男確切死因仍待釐清。

據了解，不幸死亡的林男在德音國小擔任工友長達30餘年，平時都住在學校宿舍，做事認真負責，地震發生後林男疑因發現廁所水管裂開，搬鋁梯至廁所要關閉水閥，卻不慎從鋁梯摔倒撞擊後腦勺死亡。

警方調閱監視器發現，27日深夜11時10分林姓工友到學校地下室拿鋁梯，接著今天凌晨1時許有民眾報案德音國小大門口水管漏水，警方到德音國小後，警衛於1時48分警衛開校門陪同警方入校，凌晨2時45分總務主任發現林男倒地，2時56分到院前死亡。警方初判林男在廁所查看開關時從鋁梯摔落撞到頭導致死亡。

檢察官今天下午至新北市立殯儀館相驗林男遺體，林男的大哥與弟弟都抵達現場配合相驗，對於親兄弟不幸身亡，2人等待相驗過程中不斷拭淚，場面十分哀戚。蘆洲分局指出，林男擔任工友同時還在派出所擔任義警，因林男母親年邁，孝順的林男與母親同住，每天都負責照料母親的三餐與生活起居，經常因為要照顧母親而無法參加隊上的聚餐或活動，但重要勤務一定到場。隊上同仁對於林男的離去也相當不捨，將待相驗程序告一段落後前往慰問家屬。

林男哥哥及弟弟難過地到殯儀館等待相驗。記者黃子騰／攝影
林男哥哥及弟弟難過地到殯儀館等待相驗。記者黃子騰／攝影

