昨晚規模7大地震 雙北人：搖很大很久才4級？

昨天晚間11時5分，宜蘭發生規模7地震，震央在東部外海海域，地震深度72.8公里，最大震度4級，全台有感。不少人利用Line或打電話確認親朋好友是否平安，也在PTT、Threads分享自己的心情。不少雙北民眾指出，昨晚地震搖晃很久，且很大，家中東西甚至掉下來了，非常恐怖，紛紛猜測震度至少超過4級，或有5強吧，但想不到只有4級，覺得不敢相信。

很多民眾直覺地震搖晃太久、上下晃動且太大了，擔心會有災情，感覺非常恐怖。有民眾說當時在40多層高樓，非常搖晃，無處可躲但又無法逃出去，地震之後更是不敢搭電梯，快要瘋掉。有民眾說地震時正在搭電梯，感覺自己可能要完蛋了；也有網友說，當時正在捷運上和高鐵中，非常晃，後來車子停駛，都被趕下車。不少人說，昨晚地震喚起921恐怖記憶。

很多民眾分享家中的貓或狗狗反應，有人說家中的幾隻貓嚇到都要瘋了；有的分享家中的貓大受驚嚇一直站著，害他也不敢睡；有民眾說家中不到1歲的小狗平時很安靜都不出聲，昨晚被地震嚇到一直叫個不停。也有民眾直指家中老貓就是不一樣，之前經歷過幾次地震，都安然躲在自己的窩。

今天已經上班的民眾也發現，辦公室水管破了天花板漏水了，甚至掉了下來；有些樓層的櫃子倒下來，甚至時鐘也摔破，電腦螢幕倒了下來，災情不少。 更多明天才上班的民眾則希望辦公室一切安好阿。

昨晚地震包括宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗縣市、彰化、雲林、台東、嘉義縣市、台南最大震度4級；高雄、屏東3級；馬祖、澎湖2級；金門1級，全台有感，不少民眾被嚇醒。

中央氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，昨晚地震，震央在宜蘭外海，震度相當深，所以整個台灣有感，中台灣以北震度達4級，南部3級。

陳達毅指出，地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞所致，地震就發生在板塊隱沒上，由於規模7點零，且深度已很深，地震影響很廣泛，台中以北地區，最大震度都是4級，南部震度3級、2級，全台有感。

至於地震搖晃時間，陳達毅說，花蓮搖晃時間長達21秒，北台灣包括新竹、台北、苗栗等地，搖晃10秒左右，所以民眾對這起地震格外有感。

陳達毅也說，這起地震是暨1999年921大地震規模達7.3，去年0403花東大地震規模達7.2地震後，第三起芮氏規模達7.0的大地震。

商品推薦