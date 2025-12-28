昨晚規模7大地震 雙北人：搖很大很久才4級？

快訊

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
昨天晚間11時5分，宜蘭發生規模7地震，震央在東部外海海域，地震深度72.8公里，最大震度4級，全台有感。圖／中央氣象署提供
昨天晚間11時5分，宜蘭發生規模7地震，震央在東部外海海域，地震深度72.8公里，最大震度4級，全台有感。不少人利用Line或打電話確認親朋好友是否平安，也在PTT、Threads分享自己的心情。不少雙北民眾指出，昨晚地震搖晃很久，且很大，家中東西甚至掉下來了，非常恐怖，紛紛猜測震度至少超過4級，或有5強吧，但想不到只有4級，覺得不敢相信。

很多民眾直覺地震搖晃太久、上下晃動且太大了，擔心會有災情，感覺非常恐怖。有民眾說當時在40多層高樓，非常搖晃，無處可躲但又無法逃出去，地震之後更是不敢搭電梯，快要瘋掉。有民眾說地震時正在搭電梯，感覺自己可能要完蛋了；也有網友說，當時正在捷運上和高鐵中，非常晃，後來車子停駛，都被趕下車。不少人說，昨晚地震喚起921恐怖記憶。

很多民眾分享家中的貓或狗狗反應，有人說家中的幾隻貓嚇到都要瘋了；有的分享家中的貓大受驚嚇一直站著，害他也不敢睡；有民眾說家中不到1歲的小狗平時很安靜都不出聲，昨晚被地震嚇到一直叫個不停。也有民眾直指家中老貓就是不一樣，之前經歷過幾次地震，都安然躲在自己的窩。

今天已經上班的民眾也發現，辦公室水管破了天花板漏水了，甚至掉了下來；有些樓層的櫃子倒下來，甚至時鐘也摔破，電腦螢幕倒了下來，災情不少。 更多明天才上班的民眾則希望辦公室一切安好阿。

昨晚地震包括宜蘭、新北、花蓮、台北、基隆、桃園、新竹縣市、台中、南投、苗栗縣市、彰化、雲林、台東、嘉義縣市、台南最大震度4級；高雄、屏東3級；馬祖、澎湖2級；金門1級，全台有感，不少民眾被嚇醒。

中央氣象署地震測報中心科長陳達毅表示，昨晚地震，震央在宜蘭外海，震度相當深，所以整個台灣有感，中台灣以北震度達4級，南部3級。

陳達毅指出，地震成因是菲律賓海板塊和歐亞板塊碰撞所致，地震就發生在板塊隱沒上，由於規模7點零，且深度已很深，地震影響很廣泛，台中以北地區，最大震度都是4級，南部震度3級、2級，全台有感。

至於地震搖晃時間，陳達毅說，花蓮搖晃時間長達21秒，北台灣包括新竹、台北、苗栗等地，搖晃10秒左右，所以民眾對這起地震格外有感。

陳達毅也說，這起地震是暨1999年921大地震規模達7.3，去年0403花東大地震規模達7.2地震後，第三起芮氏規模達7.0的大地震。

1227宜蘭地震 地震

強震後瑞芳往平溪106線公路 山壁大面積崩塌 交通中斷搶修中

新北市106線公路平溪路段，疑因昨晚震央在宜蘭規模7的強震，今天凌晨公路邊坡面積坍方，還好深夜沒有人車通行，未造成人員傷...

強震後接連雨襲邊坡鬆動 蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車

昨晚宜蘭外海發生強震，接著雨勢不斷，造成山區道路邊坡鬆動，蘇花路廊台九線116.1公里今天上午發生落石，擊中賓士自小客車...

影／狂震…宜蘭釣蝦池變「造浪池」震後蝦子會大咬？釣客淡定續釣

昨晚全台強震，突如其來的劇烈搖晃嚇壞不少民眾，就連釣蝦場的飼養池也掀波濤。宜蘭縣五結鄉一間釣蝦場在地震來襲時正值人潮高峰...

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

昨天深夜發生的大地震，全台民眾都嚇到不敢睡，尤其北部地區可能是因為距離震央較近，不少人是在「國家級警報」響起前，就已明顯...

強震搖晃...故宮國寶正在宜蘭展出 蘭博第一時間全面檢視國寶都完好

宜蘭昨晚突發規模7.0強震，由於故宮國寶正在蘭陽博物館展出，館方人員立即會同保全與警方進場檢視，確認文物與博物館設備都完...

強震後五股德音國小工友關水閥摔落重創亡 兄弟赴殯儀館相驗頻拭淚

宜蘭昨天晚間發生規模7.0強震，新北市五股區德音國小校內水管因強震漏水，62歲林姓工友欲關閉水閘時不慎從鋁梯上跌落，後腦...

