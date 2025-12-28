快訊

強震後瑞芳往平溪106線公路 山壁大面積崩塌 交通中斷搶修中

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市106線公路平溪路段，今天凌晨邊坡大面積坍方，造成交通中斷。瑞芳警方在兩端設管制站，引道車輛改道。記者邱瑞杰／翻攝
新北市106線公路平溪路段，今天凌晨邊坡大面積坍方，造成交通中斷。瑞芳警方在兩端設管制站，引道車輛改道。記者邱瑞杰／翻攝

新北市106線公路平溪路段，疑因昨晚震央在宜蘭規模7的強震，今天凌晨公路邊坡面積坍方，還好深夜沒有人車通行，未造成人員傷亡。平溪區公所表示，已動員機具清除土石，預計今天下午3時前先恢復單線雙向通行。

中央氣象署地震資訊顯示，昨天午夜11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里海域）。鄰近平溪的雙溪測站，測得最大震度為4級。

新北市瑞芳警分局今天凌晨1時許接獲通，106線指標72.3公里處發生坍方，阻斷道路，隨即調派員警分別在崩塌地點兩端，指標70公里、74.5公里處設立管制點，拉封鎖線禁止通行，並引導用路人改道行駛。

平溪區公所委外開口契約廠商今晨4時15分抵達現場，發現邊坡坍方面積很大，加上有巨石占據路面，小型機具作用有限，又調派大型機具在6時15分進場，開始清除落石，區公所希望在下午3時前搶通部分路面，開放雙向單線行車。

新北市106線公路平溪路段，今天凌晨邊坡大面積坍方，平溪區公所動員機具清除土石，預計今天下午3時前先恢復單線雙向通行。圖／平溪區公所提供
新北市106線公路平溪路段，今天凌晨邊坡大面積坍方，平溪區公所動員機具清除土石，預計今天下午3時前先恢復單線雙向通行。圖／平溪區公所提供
新北市106線公路平溪路段，今天凌晨邊坡大面積坍方，平溪區公所動員機具清除土石，預計今天下午3時前先恢復單線雙向通行。圖／平溪區公所提供
新北市106線公路平溪路段，今天凌晨邊坡大面積坍方，平溪區公所動員機具清除土石，預計今天下午3時前先恢復單線雙向通行。圖／平溪區公所提供
新北市106線公路平溪路段，今天凌晨邊坡大面積坍方，造成交通中斷。記者邱瑞杰／翻攝
新北市106線公路平溪路段，今天凌晨邊坡大面積坍方，造成交通中斷。記者邱瑞杰／翻攝

1227宜蘭地震 地震

相關新聞

強震後瑞芳往平溪106線公路 山壁大面積崩塌 交通中斷搶修中

新北市106線公路平溪路段，疑因昨晚震央在宜蘭規模7的強震，今天凌晨公路邊坡面積坍方，還好深夜沒有人車通行，未造成人員傷...

強震後接連雨襲邊坡鬆動 蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車

昨晚宜蘭外海發生強震，接著雨勢不斷，造成山區道路邊坡鬆動，蘇花路廊台九線116.1公里今天上午發生落石，擊中賓士自小客車...

影／狂震…宜蘭釣蝦池變「造浪池」震後蝦子會大咬？釣客淡定續釣

昨晚全台強震，突如其來的劇烈搖晃嚇壞不少民眾，就連釣蝦場的飼養池也掀波濤。宜蘭縣五結鄉一間釣蝦場在地震來襲時正值人潮高峰...

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

昨天深夜發生的大地震，全台民眾都嚇到不敢睡，尤其北部地區可能是因為距離震央較近，不少人是在「國家級警報」響起前，就已明顯...

他酸台北人怕地震「勇敢一點好嗎？」 網群體砲轟：別拿天災比高下

面對天災的恐懼本就因人而異，將地震經驗拿來比較，反而容易引發不必要的對立。

五股德音國小工友不幸離世 教育局說明經過並啟動應變機制

針對新北市五股區德音國小今凌晨發生工友於校內不幸身亡事件，教育局表示，該校於地震後進行校園巡查時，發現一名服務逾30年的...

