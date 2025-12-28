聽新聞
強震後瑞芳往平溪106線公路 山壁大面積崩塌 交通中斷搶修中
新北市106線公路平溪路段，疑因昨晚震央在宜蘭規模7的強震，今天凌晨公路邊坡面積坍方，還好深夜沒有人車通行，未造成人員傷亡。平溪區公所表示，已動員機具清除土石，預計今天下午3時前先恢復單線雙向通行。
中央氣象署地震資訊顯示，昨天午夜11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央在宜蘭縣政府東方32.3公里海域）。鄰近平溪的雙溪測站，測得最大震度為4級。
新北市瑞芳警分局今天凌晨1時許接獲通，106線指標72.3公里處發生坍方，阻斷道路，隨即調派員警分別在崩塌地點兩端，指標70公里、74.5公里處設立管制點，拉封鎖線禁止通行，並引導用路人改道行駛。
平溪區公所委外開口契約廠商今晨4時15分抵達現場，發現邊坡坍方面積很大，加上有巨石占據路面，小型機具作用有限，又調派大型機具在6時15分進場，開始清除落石，區公所希望在下午3時前搶通部分路面，開放雙向單線行車。
