北捷站旁變電站外牆裂 變壓器異常產生震波所致
台北捷運忠孝復興站旁變電站今天傳出爆炸聲響，外牆裂痕受關注。北捷說明，經查是變壓器異常、短路產生震波所致，但非主結構牆，而是空心磚牆，是設計容易打破以便更換設備。
台北捷運忠孝復興站旁的變電站今天上午發生火警、冒煙，警消獲報派員處理，經查為1樓起火且燒燬變壓器，無人受傷、受困，僅影響捷運站電扶梯及電梯運行，捷運營運正常。
台電今天說明，經查為捷運公司新復捷變電站設備故障所致，台電系統供電正常，並已派員至現場警戒應變。
北捷系統處長施政延表示，今天上午9時40分行控中心收到忠孝復興站新復捷主變電站火警警訊，變壓器上游主開關保護跳脫，自動滅火器有啟動滅火，目前營運正常，經調查是主變壓器有異常狀況，因屬無人變電站，所以無人受傷。
他說，由於變壓器異常、短路就有震波，把裡面粉塵、髒東西震出來，所以看到附近公務車出現灰灰髒髒現象；然後變電站的一些玻璃、外牆有突起，主要是震波把玻璃弄破，磚牆突出部分並非主結構牆，而是空心磚牆，為了要換設備時可以易於敲破更換所做設計，主結構沒有受影響。
另外，第一時間發生跳電，北捷說明，因變壓器異常，開關保護跳脫，導致新埔站至善導寺站車站部分電力跳脫，隨即進行轉供電，恢復正常電力供應，未影響列車運行。至於設備故障原因，北捷說，將再進一步詳查。
