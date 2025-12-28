快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

北捷站旁變電站外牆裂 變壓器異常產生震波所致

中央社／ 台北28日電

台北捷運忠孝復興站旁變電站今天傳出爆炸聲響，外牆裂痕受關注。北捷說明，經查是變壓器異常、短路產生震波所致，但非主結構牆，而是空心磚牆，是設計容易打破以便更換設備。

台北捷運忠孝復興站旁的變電站今天上午發生火警、冒煙，警消獲報派員處理，經查為1樓起火且燒燬變壓器，無人受傷、受困，僅影響捷運站電扶梯及電梯運行，捷運營運正常。

台電今天說明，經查為捷運公司新復捷變電站設備故障所致，台電系統供電正常，並已派員至現場警戒應變。

北捷系統處長施政延表示，今天上午9時40分行控中心收到忠孝復興站新復捷主變電站火警警訊，變壓器上游主開關保護跳脫，自動滅火器有啟動滅火，目前營運正常，經調查是主變壓器有異常狀況，因屬無人變電站，所以無人受傷。

他說，由於變壓器異常、短路就有震波，把裡面粉塵、髒東西震出來，所以看到附近公務車出現灰灰髒髒現象；然後變電站的一些玻璃、外牆有突起，主要是震波把玻璃弄破，磚牆突出部分並非主結構牆，而是空心磚牆，為了要換設備時可以易於敲破更換所做設計，主結構沒有受影響。

另外，第一時間發生跳電，北捷說明，因變壓器異常，開關保護跳脫，導致新埔站至善導寺站車站部分電力跳脫，隨即進行轉供電，恢復正常電力供應，未影響列車運行。至於設備故障原因，北捷說，將再進一步詳查。

1227宜蘭地震 地震

延伸閱讀

北捷捷運忠孝復興站變電站爆炸起火 警消趕赴救援

2.5萬人哭了！五月天阿信致敬北捷英雄余家昶

北捷攻擊案凶嫌張文教召未報到遭通緝 官員認了相關案例少見

大直站務人員對鬧事醉男噴辣椒水 北捷：基於職責、絕不輕縱

相關新聞

強震後瑞芳往平溪106線公路 山壁大面積崩塌 交通中斷搶修中

新北市106線公路平溪路段，疑因昨晚震央在宜蘭規模7的強震，今天凌晨公路邊坡面積坍方，還好深夜沒有人車通行，未造成人員傷...

強震後接連雨襲邊坡鬆動 蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車

昨晚宜蘭外海發生強震，接著雨勢不斷，造成山區道路邊坡鬆動，蘇花路廊台九線116.1公里今天上午發生落石，擊中賓士自小客車...

影／狂震…宜蘭釣蝦池變「造浪池」震後蝦子會大咬？釣客淡定續釣

昨晚全台強震，突如其來的劇烈搖晃嚇壞不少民眾，就連釣蝦場的飼養池也掀波濤。宜蘭縣五結鄉一間釣蝦場在地震來襲時正值人潮高峰...

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

昨天深夜發生的大地震，全台民眾都嚇到不敢睡，尤其北部地區可能是因為距離震央較近，不少人是在「國家級警報」響起前，就已明顯...

他酸台北人怕地震「勇敢一點好嗎？」 網群體砲轟：別拿天災比高下

面對天災的恐懼本就因人而異，將地震經驗拿來比較，反而容易引發不必要的對立。

五股德音國小工友不幸離世 教育局說明經過並啟動應變機制

針對新北市五股區德音國小今凌晨發生工友於校內不幸身亡事件，教育局表示，該校於地震後進行校園巡查時，發現一名服務逾30年的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。