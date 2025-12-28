聽新聞
0:00 / 0:00
強震後接連雨襲邊坡鬆動 蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車
昨晚宜蘭外海發生強震，接著雨勢不斷，造成山區道路邊坡鬆動，蘇花路廊台九線116.1公里今天上午發生落石，擊中賓士自小客車，造成右車頭受損，所幸無人受傷。警方呼籲用路人在強震後，沒事不要進出山區道路，以免意外。
蘇澳分局東澳派出所今天上午7時50分獲報，位於宜蘭縣南澳鄉台九線116.1公里處發生落石擊中車輛意外，目前石塊大約長25公分，寬20公分。
警方到場了解，47歲李姓女子駕駛賓士車，車上載著一名友人，由東澳往南澳方向行駛，行經上述地點時遭落石擊中，造成車輛右前車頭受損，所幸無人受傷，突發狀況於10時20分排除。
蘇澳分局呼籲用路人，近期因地震及山區天候不穩定，容易有落石或路樹倒塌等情形發生，請用路人行經蘇花路廊山區路段時，務必開啟大燈、減速慢行，以利反應突發狀況。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言