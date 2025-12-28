快訊

1227大地震 聯電廠區最新公司說法來了

台南2保母傳虐嬰至少6人受害 家長見施暴畫面：我竟把孩子送地獄

2台人關西機場安檢「爆搜出槍枝」 長榮航空：日本執法單位處理中

聽新聞
0:00 / 0:00

強震後接連雨襲邊坡鬆動 蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
強震後接連雨襲邊坡鬆動，蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車的車頭，所幸無人受傷。圖／警方提供
強震後接連雨襲邊坡鬆動，蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車的車頭，所幸無人受傷。圖／警方提供

昨晚宜蘭外海發生強震，接著雨勢不斷，造成山區道路邊坡鬆動，蘇花路廊台九線116.1公里今天上午發生落石，擊中賓士自小客車，造成右車頭受損，所幸無人受傷。警方呼籲用路人在強震後，沒事不要進出山區道路，以免意外。

蘇澳分局東澳派出所今天上午7時50分獲報，位於宜蘭縣南澳鄉台九線116.1公里處發生落石擊中車輛意外，目前石塊大約長25公分，寬20公分。

警方到場了解，47歲李姓女子駕駛賓士車，車上載著一名友人，由東澳往南澳方向行駛，行經上述地點時遭落石擊中，造成車輛右前車頭受損，所幸無人受傷，突發狀況於10時20分排除。

蘇澳分局呼籲用路人，近期因地震及山區天候不穩定，容易有落石或路樹倒塌等情形發生，請用路人行經蘇花路廊山區路段時，務必開啟大燈、減速慢行，以利反應突發狀況。

強震後接連雨襲邊坡鬆動，蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車的車頭，所幸無人受傷。圖／警方提供
強震後接連雨襲邊坡鬆動，蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車的車頭，所幸無人受傷。圖／警方提供
強震後接連雨襲邊坡鬆動，蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車的車頭，所幸無人受傷。圖／警方提供
強震後接連雨襲邊坡鬆動，蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車的車頭，所幸無人受傷。圖／警方提供

1227宜蘭地震 地震

延伸閱讀

宜蘭七級強震中橫便道落石 清除後已恢復通行

疑似開錯路？國5雪隧前突「驚險大迴轉」 小客車恐吞最高3.6萬元罰單

影／太平山遊樂區「宜專一線」邊坡落石擴大止不住 緊急公告休園

影／基隆興隆街崩塌封閉施工到明年 大車改道…瑞芳居民抱怨

相關新聞

強震後瑞芳往平溪106線公路 山壁大面積崩塌 交通中斷搶修中

新北市106線公路平溪路段，疑因昨晚震央在宜蘭規模7的強震，今天凌晨公路邊坡面積坍方，還好深夜沒有人車通行，未造成人員傷...

強震後接連雨襲邊坡鬆動 蘇花路廊116.1公里落石砸毀小客車

昨晚宜蘭外海發生強震，接著雨勢不斷，造成山區道路邊坡鬆動，蘇花路廊台九線116.1公里今天上午發生落石，擊中賓士自小客車...

影／狂震…宜蘭釣蝦池變「造浪池」震後蝦子會大咬？釣客淡定續釣

昨晚全台強震，突如其來的劇烈搖晃嚇壞不少民眾，就連釣蝦場的飼養池也掀波濤。宜蘭縣五結鄉一間釣蝦場在地震來襲時正值人潮高峰...

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

昨天深夜發生的大地震，全台民眾都嚇到不敢睡，尤其北部地區可能是因為距離震央較近，不少人是在「國家級警報」響起前，就已明顯...

他酸台北人怕地震「勇敢一點好嗎？」 網群體砲轟：別拿天災比高下

面對天災的恐懼本就因人而異，將地震經驗拿來比較，反而容易引發不必要的對立。

五股德音國小工友不幸離世 教育局說明經過並啟動應變機制

針對新北市五股區德音國小今凌晨發生工友於校內不幸身亡事件，教育局表示，該校於地震後進行校園巡查時，發現一名服務逾30年的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。