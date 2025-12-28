宜蘭地震各地災情續修復 桃機天花板掉落波及2人

宜蘭外海27日晚間發生規模7.0地震，造成台北市、新北市、宜蘭縣及桃園市多處災情，多數已修復，今天將陸續搶修完成；桃機有2名旅客被掉落的輕鋼架天花板砸到，幸無人員受傷。

根據中央氣象署地震報告，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台有多地最大震度4級。

桃園國際機場公司表示，受地震影響，桃機第二航廈C1、C5、C7候機室及行李轉盤等部分輕鋼架天花板掉落，受影響區域包含候機室、管制區內部分樓層及管制區外公共空間，相關掉落物均已即時清除；另有2名旅客被掉落的輕鋼架天花板砸到，幸未造成人員受傷。目前都已修復完畢，航班起降及整體營運正常。

宜蘭縣政府表示，截至今天上午10時許，並未接到災情通報，教育處也未接獲各級學校回報有建物受損，但將加強校園建物及各項設施巡檢；此外，宜蘭縣府轄管各景點設施也未受損。

不過，這次地震造成宜蘭東澳變電所跳脫，影響周邊3465戶停電，已於昨天深夜11時15分全數復電；清水地熱聯外道路邊坡掉落些許落石，縣府今天上午調派人員及機具清除後，恢復正常通行。

台北市政府說明，台北市災害防救辦公室計接獲39件災情，皆為輕微案件，包含瓦斯管線漏氣及毀損9件、停水漏水14件、交通號誌損壞1件、建物輕微受損6件、圍牆（籬）倒塌2件，以及其他7件（電梯受困2件、屋內門受損4件、水塔傾斜1件）。

北市府說，截至今天上午8時，38案皆已處理完成；僅餘1件漏水案，因避免夜間施工擾民未處理完成，北水處預訂今天派工修漏。

新北市災害應變中心統計，這起強震共造成磁磚掉落2件、自來水管線破裂1件、地面裂開1件、地面滲水1件、土石滑落案1件等6件，無人傷亡。

新北市政府表示，新莊區龍安陸橋柱面磁磚掉落，已清除完成；新莊區宏匯廣場前道路裂縫，已完成填縫改善；平溪區106線72.3公里處邊坡土石滑落，區公所與養工處已調派機具搶修，預計今天下午3時可開放單向通車。

桃園市政府消防局表示，市府至今天中午12時，僅接獲1件電梯受困案，狀況已排除，無人員受傷。

