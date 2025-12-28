影／狂震…宜蘭釣蝦池變「造浪池」震後蝦子會大咬？釣客淡定續釣

昨晚全台強震，突如其來的劇烈搖晃嚇壞不少民眾，就連釣蝦場的飼養池也掀波濤。宜蘭縣五結鄉一間釣蝦場在地震來襲時正值人潮高峰，釣蝦池水面上下左右劇烈晃動，宛如「造浪池」，池水溢出，釣客高喊「好大地震」，嚇到奪門而出，也有人淡定等待蝦子大咬上鉤，網友笑「蝦子被震暈了」。

現場出現截然不同的畫面，有釣客緊握釣竿、神情淡定，選擇留在原地繼續垂釣，彷彿什麼事都沒發生，形成強烈對比。有釣客受訪表示，當下只覺得天搖地動，池水不停晃動、滿出來，雖然被嚇到，但擔心釣竿隨波流走，仍站在原地未離開，事後回想仍心有餘悸。

釣蝦池變造浪池畫面曝光後，網路引發熱議，網友留言「這是釣蝦場版的造浪池嗎，聽說地震後會「大咬」所以繼續釣；也有人直呼「釣蝦釣到上下左右晃，真的會嚇死」，苦中作樂笑說，「這一震，蝦可能比人還暈」。 全台強震，宜蘭縣五結鄉一間釣蝦池水面上下左右劇烈晃動，宛如「造浪池」，釣客高喊「好大地震」奪門而出，也有人淡定等待蝦子大咬上鉤，網友笑「蝦子被震暈了」。圖／翻攝自Threads

