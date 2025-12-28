五股德音國小工友不幸離世 教育局說明經過並啟動應變機制

針對新北市五股區德音國小今凌晨發生工友於校內不幸身亡事件，教育局表示，該校於地震後進行校園巡查時，發現一名服務逾30年的資深工友倒臥校內，經送醫搶救仍不治。教育局與學校已成立應變窗口，全程關懷家屬，並依家屬意願協助處理撫卹與相關權益，至於詳細意外原因，仍有待進一步釐清。

教育局說明，今凌晨，該國小接獲地方反映校內疑有管線破裂情形，學校總務行政同仁隨即會同消防隊到校巡查，沿漏水跡象逐層搜尋水源位置。巡視過程中，相關人員於校內四樓廁所止水閥處，發現該名資深工友倒臥在地，消防隊立即施以急救並緊急送醫，惟經醫院全力搶救後，仍不幸離世。

教育局指出，事件發生後，已請學校成立單一應變窗口，持續關懷家屬狀況，並依家屬意願協助處理後續撫卹、慰助等相關權益事宜。教育局與學校也向家屬致上深切慰問，對於失去長年服務校園的同仁，深感不捨。

教育局轉述校方說明，該名工友在校服務逾30年，對校園環境相當熟悉，平日十分關心校園狀況。深夜地震發生後，工友心繫學校安全，基於高度責任感主動返校巡視，並搶修水管破裂情形。事件發生後，學校已依規完成校安通報，並啟動同仁及師生關懷支持機制，必要時將由輔導與心理專業人員介入協助，共同守護校園安定。

商品推薦