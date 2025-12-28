快訊

影／宜蘭7.0強震前現「詭異白光」！監視器全錄下 網驚：跟921一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
內行網友指出，地震光是地殼岩石在極端應力下產生的物理現象，當岩石受壓釋放電荷並電離空氣時，便可能產生閃光、光球等型態，並非超自然現象。示意圖／Ingimage
內行網友指出，地震光是地殼岩石在極端應力下產生的物理現象，當岩石受壓釋放電荷並電離空氣時，便可能產生閃光、光球等型態，並非超自然現象。示意圖／Ingimage

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，劇烈搖晃驚醒全台民眾。就在地震發生前一刻，雙北多處地區有民眾目擊夜空中突然閃過一道強烈白光，隨即地動山搖，相關監視器畫面曝光後在社群平台引發熱議，不少網友指出這是罕見的「地震光」，更有經歷過921大地震的民眾驚呼，當年也曾見過類似景象。

臉書粉專「我是北投人」貼出讀者提供的監視器畫面，顯示北投中和街一帶在地震前天空突然亮如白晝，隨後地面便開始劇烈晃動。無獨有偶，新北市蘆洲區也有網友在Threads上傳自家監視器影片，畫面中一道宛如閃電的強光劃破夜空，緊接著便是天搖地動，「彷彿是打雷後立刻發生大地震」，驚悚影像引發網友熱議。

針對這道神秘閃光，網友紛紛留言揣測可能是「地震光（Earthquake Lights）」，有人聯想到電影情節，戲稱是索爾降臨或賽亞人變身；但更多人嚴肅指出，過去921大地震或去（2024）年的0403花蓮強震前，都曾出現過類似的發光現象，認為這是大地震的前兆。

對此，一名具備相關知識的網友分析解釋，地震光並非怪力亂神，而是與岩石在強烈應力下產生的物理電現象有關。當地殼岩石在破裂前後承受巨大壓力，特別是含有石英等礦物時，可能會產生電荷分離，形成短暫的電場並將空氣電離，進而出現閃光、光球或光帶。此次之所以有較多民眾目擊，主因在於震源深、規模大且影響範圍廣，板塊應力變化容易誘發電磁異常，加上震央位於海域背景光線單純，因此更容易被鏡頭捕捉。

1227宜蘭地震 地震

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

跨年、元旦新竹以北、宜蘭雨勢明顯 氣象署：周五另一波冷氣團南下

燈狂搖、人不動！地震時花蓮速食店畫面曝光 網看傻：已經免疫了嗎

宜蘭地震後餘震較少 氣象署：屬隱沒帶型地震

他酸台北人怕地震「勇敢一點好嗎？」 網群體砲轟：別拿天災比高下

面對天災的恐懼本就因人而異，將地震經驗拿來比較，反而容易引發不必要的對立。

影／狂震…宜蘭釣蝦池變「造浪池」震後蝦子會大咬？釣客淡定續釣

昨晚全台強震，突如其來的劇烈搖晃嚇壞不少民眾，就連釣蝦場的飼養池也掀波濤。宜蘭縣五結鄉一間釣蝦場在地震來襲時正值人潮高峰...

五股德音國小工友不幸離世 教育局說明經過並啟動應變機制

針對新北市五股區德音國小今凌晨發生工友於校內不幸身亡事件，教育局表示，該校於地震後進行校園巡查時，發現一名服務逾30年的...

床邊必備「這2物」！消防署曝深夜地震保命關鍵：等搖完再動

宜蘭外海27日深夜11時發生規模7.0強震，強烈搖晃驚醒全台無數夢中人。面對突如其來的夜間地震，內政部消防署特別在臉書發文提醒，若在睡眠時遭遇地震，切勿驚慌下床奔跑，應立即採取防護措施，並牢記五大保命要點，才能有效降低受傷風險。

強震影響陽明交大工程三館爆水管、電腦教室慘遭水淹 校方緊急搶修

昨天晚間11點05分，台灣宜蘭東部外海發生芮氏規模7.0的強震，全台有感。地震過後，陽明交通大學校內傳出災情，工程三館三...

