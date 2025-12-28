影／宜蘭7.0強震前現「詭異白光」！監視器全錄下 網驚：跟921一樣

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，劇烈搖晃驚醒全台民眾。就在地震發生前一刻，雙北多處地區有民眾目擊夜空中突然閃過一道強烈白光，隨即地動山搖，相關監視器畫面曝光後在社群平台引發熱議，不少網友指出這是罕見的「地震光」，更有經歷過921大地震的民眾驚呼，當年也曾見過類似景象。

臉書粉專「我是北投人」貼出讀者提供的監視器畫面，顯示北投中和街一帶在地震前天空突然亮如白晝，隨後地面便開始劇烈晃動。無獨有偶，新北市蘆洲區也有網友在Threads上傳自家監視器影片，畫面中一道宛如閃電的強光劃破夜空，緊接著便是天搖地動，「彷彿是打雷後立刻發生大地震」，驚悚影像引發網友熱議。

針對這道神秘閃光，網友紛紛留言揣測可能是「地震光（Earthquake Lights）」，有人聯想到電影情節，戲稱是索爾降臨或賽亞人變身；但更多人嚴肅指出，過去921大地震或去（2024）年的0403花蓮強震前，都曾出現過類似的發光現象，認為這是大地震的前兆。

對此，一名具備相關知識的網友分析解釋，地震光並非怪力亂神，而是與岩石在強烈應力下產生的物理電現象有關。當地殼岩石在破裂前後承受巨大壓力，特別是含有石英等礦物時，可能會產生電荷分離，形成短暫的電場並將空氣電離，進而出現閃光、光球或光帶。此次之所以有較多民眾目擊，主因在於震源深、規模大且影響範圍廣，板塊應力變化容易誘發電磁異常，加上震央位於海域背景光線單純，因此更容易被鏡頭捕捉。

