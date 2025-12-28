強震影響陽明交大工程三館爆水管、電腦教室慘遭水淹 校方緊急搶修

昨天晚間11點05分，台灣宜蘭東部外海發生芮氏規模7.0的強震，全台有感。地震過後，陽明交通大學校內傳出災情，工程三館三樓資訊工程學系的計算機電腦教室，疑似因自來水管線受損爆裂，導致大量的水自室內天花板傾洩而下，水勢猛烈，現場設備遭水浸泡，引發學生與網友關注。

有目擊者將畫面上傳至社群平台Threads，並留言形容「電腦全變落湯G了」，引起不少轉發與討論。除三樓電腦教室外，另有網友在Threads貼文指出，工程三館二樓走廊同樣可見大量水流從天花板傾洩而下。

對此，陽明交大今天說明，經初步查證，漏水原因為工程三館管道間主幹管線因地震受損導致漏水。校安中心接獲通報後，立即啟動應變機制，並通知相關單位進行緊急搶修，相關修復作業已於昨晚約12點完成，漏水情形已獲控制，但相關損失還待盤點，目前校內只有該處因地震造成災情，其他校園及校舍都未受影響。

