快訊

46歲堂本光一宣布結婚！「娶圈外女友」DOMOTO兩人全成家

iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

7.0強震！何如芸嚇到直呼完蛋 SC、SRC、RC 三種建築結構為何它最搖？

聽新聞
0:00 / 0:00

強震影響陽明交大工程三館爆水管、電腦教室慘遭水淹 校方緊急搶修

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
工程三館二樓走廊同樣可見大量水流從天花板傾洩而下。取自Thread，來源：chingchun816
工程三館二樓走廊同樣可見大量水流從天花板傾洩而下。取自Thread，來源：chingchun816

昨天晚間11點05分，台灣宜蘭東部外海發生芮氏規模7.0的強震，全台有感。地震過後，陽明交通大學校內傳出災情，工程三館三樓資訊工程學系的計算機電腦教室，疑似因自來水管線受損爆裂，導致大量的水自室內天花板傾洩而下，水勢猛烈，現場設備遭水浸泡，引發學生與網友關注。

有目擊者將畫面上傳至社群平台Threads，並留言形容「電腦全變落湯G了」，引起不少轉發與討論。除三樓電腦教室外，另有網友在Threads貼文指出，工程三館二樓走廊同樣可見大量水流從天花板傾洩而下。

對此，陽明交大今天說明，經初步查證，漏水原因為工程三館管道間主幹管線因地震受損導致漏水。校安中心接獲通報後，立即啟動應變機制，並通知相關單位進行緊急搶修，相關修復作業已於昨晚約12點完成，漏水情形已獲控制，但相關損失還待盤點，目前校內只有該處因地震造成災情，其他校園及校舍都未受影響。

1227宜蘭地震 地震 陽明交大

延伸閱讀

資深工友震後處理漏水喪命 校方：感謝守護校園30年將從優撫卹

燈狂搖、人不動！地震時花蓮速食店畫面曝光 網看傻：已經免疫了嗎

利用AI助力地震監測！陸研發系統通過專家論證

宜蘭地震後餘震較少 氣象署：屬隱沒帶型地震

相關新聞

他酸台北人怕地震「勇敢一點好嗎？」 網群體砲轟：別拿天災比高下

面對天災的恐懼本就因人而異，將地震經驗拿來比較，反而容易引發不必要的對立。

影／狂震…宜蘭釣蝦池變「造浪池」震後蝦子會大咬？釣客淡定續釣

昨晚全台強震，突如其來的劇烈搖晃嚇壞不少民眾，就連釣蝦場的飼養池也掀波濤。宜蘭縣五結鄉一間釣蝦場在地震來襲時正值人潮高峰...

五股德音國小工友不幸離世 教育局說明經過並啟動應變機制

針對新北市五股區德音國小今凌晨發生工友於校內不幸身亡事件，教育局表示，該校於地震後進行校園巡查時，發現一名服務逾30年的...

影／宜蘭7.0強震前現「詭異白光」！監視器全錄下 網驚：跟921一樣

台灣東部海域27日深夜發生規模7.0強震，劇烈搖晃驚醒全台民眾。就在地震發生前一刻，雙北多處地區有民眾目擊夜空中突然閃過一道強烈白光，隨即地動山搖。相關監視器畫面曝光後在社群平台引發熱議，不少網友指出這是罕見的「地震光」，更有經歷過921大地震的民眾驚呼，當年也曾見過類似景象。

床邊必備「這2物」！消防署曝深夜地震保命關鍵：等搖完再動

宜蘭外海27日深夜11時發生規模7.0強震，強烈搖晃驚醒全台無數夢中人。面對突如其來的夜間地震，內政部消防署特別在臉書發文提醒，若在睡眠時遭遇地震，切勿驚慌下床奔跑，應立即採取防護措施，並牢記五大保命要點，才能有效降低受傷風險。

強震影響陽明交大工程三館爆水管、電腦教室慘遭水淹 校方緊急搶修

昨天晚間11點05分，台灣宜蘭東部外海發生芮氏規模7.0的強震，全台有感。地震過後，陽明交通大學校內傳出災情，工程三館三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。