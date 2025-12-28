iPhone地震警報比國家級更快！快更新iOS 26.2打開「增強安全提示」

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
iOS 26.2的「增強安全提示」功能，會在地震或洪水等緊急情況，提供補充性安全提示。記者黃筱晴／攝影
iOS 26.2的「增強安全提示」功能，會在地震或洪水等緊急情況，提供補充性安全提示。記者黃筱晴／攝影

昨天深夜發生的大地震，全台民眾都嚇到不敢睡，尤其北部地區可能是因為距離震央較近，不少人是在「國家級警報」響起前，就已明顯感受到強烈搖晃。這次有許多民眾發現，iPhone竟然比國家級警報更早一點就發出了更令人難以忽視的超大警報聲，這其實是Apple在最新iOS 26.2中，正式推出全新的「增強安全提示」功能，能即時顯示地震預估規模、距離，速度甚至更快，還沒更新的iPhone用戶趕快更新！

「增強安全提示」並非取代政府警示，而是透過Apple自有系統，為地震、洪水等緊急狀況提供額外的安全提醒。當系統偵測到災害風險時，提示會透過Wi-Fi與行動數據傳送，畫面樣式與提示音皆不同於政府警示，讓使用者能清楚辨識來源。特別的是，iPhone在接收地震警示後，會以匿名方式將警示資訊廣播給附近的Apple裝置，藉此提高整體警示的即時性。

在功能設計上，「增強安全提示」可顯示更多實用資訊，包括地震的預估震級、與使用者之間的距離，並依照震動影響程度給出行動建議。若使用者開啟「改進提示傳送功能」，系統會將大約位置分享給Apple，以提升提示傳送的速度與可靠性。Apple強調，這些位置資料不會被儲存，僅用於即時判斷警示範圍。至於Apple Watch，若未連接配對的iPhone或Wi-Fi，則需具備有效的行動數據方案，該功能才能正常運作。

此外，iOS 26.2也導入「雙級地震警示」機制，依地震嚴重程度與使用者距離，提供不同層級通知。當附近偵測到地震但影響尚未明確時，系統會發送「預警警示」，提醒民眾提前做好防護準備；若判定使用者位於可能遭受強烈震動的區域，則會發出標示為「重要」的行動警示，要求立即採取避難行動。兩種警示皆會附上預估地震規模、距離與具體安全建議，協助民眾在最短時間內做出正確反應。

在設定方面，「地震警示」預設為開啟，「改進提示傳送功能」則預設關閉。使用者可前往iPhone的「設定」App，點選「通知」，捲動至底部後進入「增強安全提示」，即可依需求開啟或關閉各項功能。特別的是，目前「增強安全提示」僅在美國與台灣提供，必須升級至iOS 26.2或以上版本才能使用。

iOS 26.2推出全新的「增強安全提示」功能，快升級並檢查設定。記者黃筱晴／攝影
iOS 26.2推出全新的「增強安全提示」功能，快升級並檢查設定。記者黃筱晴／攝影

