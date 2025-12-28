他酸台北人怕地震「勇敢一點好嗎？」 網群體砲轟：別拿天災比高下

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在Threads吐槽台北人怕地震。 示意圖／ingimage
面對天災的恐懼本就因人而異，將地震經驗拿來比較，反而容易引發不必要的對立。有網友在Threads發文表示，昨（27日）晚的地震「明明就是個4級的小地震而已」，不懂台北人為何如此害怕地震，並以曾經歷花蓮規模6.4強震、倒塌多棟大樓為例，直言「這種4級的地震真的無感」，更喊話「台北人勇敢一點好嗎？」貼文一出隨即遭到大量網友砲轟。

一名自稱「北漂的花蓮人」的網友在底下留言反駁，「不好意思，不能這樣對比的」，他指出台北與花蓮在地質條件上本就存在巨大差異，包括地質結構不同、土地液化程度差異，以及P波、S波的傳導速度與搖晃時間，都會影響實際體感。強調花蓮多為岩石結構，地震「說搖就搖、說停就停」，但台北屬盆地地形，容易因盆地效應放大晃感、延長搖晃時間，讓人產生暈眩感。該名網友也提到，去（2024）年0403花蓮強震震度高、搖晃劇烈，若發生在台北盆地，高樓密集，災害後果恐更加嚴重。

其他人也紛紛留言反擊原PO的說法，「為什麼不能怕地震？怕地震跟勇敢有什麼關聯性嗎？」、「你經歷了花蓮大地震，不代表其他人也有相同經歷，為什麼要叫別人勇敢一點？」、「讓你震出優越感了」、「怕天災很丟臉嗎？這也能優越，到底在比啥？」、「台北人如果有經歷921，通常那個陰影還在好嗎？而且都是高樓多又是盆地，很難不害怕吧」、「雙北是盆地，其他的知識去讀好地科好嗎？」、「台北地質很軟又是盆地，同樣4級跟在花蓮感受不同」。

也有專業網友從人口與建築面向補充，指出雙北地區老屋多、建築密集，本就承受更高風險，「不能這樣比，人口及建築物密集度不同！況且台北大多老房，就算不是老房，你旁邊也會挨著老房」、「國中有在唸書的人都說不出這種話」、「有一些人，他們是經歷過921大地震的人，是會恐懼的這件事的，為什麼一定要克服這種事情我不懂欸」。

1227宜蘭地震 地震

