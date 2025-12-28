昨夜強震撼全台 地震險投保內容與理賠限制

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
一般房屋地震險是針對房屋半倒或全倒做理賠，所以如果牆壁龜裂等小型損失，業者建議需投保擴大地震險。圖／本報資料照片
一般房屋地震險是針對房屋半倒或全倒做理賠，所以如果牆壁龜裂等小型損失，業者建議需投保擴大地震險。圖／本報資料照片

昨日晚間台灣發生有感地震，多地民眾在睡夢中被搖醒，社群平台湧現不少房屋牆面裂痕、磁磚掉落的照片，也再度引發民眾對「地震來了，保險怎麼賠？」的關注。

事實上，多數民眾熟悉的「地震險」，指的是住宅地震基本保險，通常附加在住宅火險中投保，屬於政策型保險。該保險並非「有裂縫就賠」，而是以房屋全倒或半倒作為主要理賠條件，必須經鑑定符合結構性重大損害，才會啟動理賠，最高理賠金額為新台幣150萬元，另含20萬元臨時住宿費用補助。

至於此次地震常見的牆面龜裂、天花板掉落、家具受損等情況，若未達全倒或半倒標準，地震基本險通常不理賠。產險業者提醒，若希望涵蓋較輕微但常見的地震損失，須另行加保「擴大地震險」或檢視住宅火險內容，部分火險可附加地震引發的火災、爆炸等間接損失。

產險業者也建議，民眾投保前應特別留意三個重點：一是保險是否僅涵蓋建物、不含裝潢與動產；二是理賠認定標準與鑑定流程；三是銀行房貸中已有基本險，避免重複投保卻誤以為保障加倍。地震難以預測，事前了解保障範圍，才能在災後真正派上用場。

