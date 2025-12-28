聽新聞
0:00 / 0:00
床邊必備「這2物」！消防署曝深夜地震保命關鍵：等搖完再動
宜蘭外海27日深夜11時發生規模7.0強震，強烈搖晃驚醒全台無數夢中人。面對突如其來的夜間地震，內政部消防署特別在臉書發文提醒，若在睡眠時遭遇地震，切勿驚慌下床奔跑，應立即採取防護措施，並牢記五大保命要點，才能有效降低受傷風險。
消防署指出，地震發生當下首重保護自身安全，建議民眾應繼續留在床上，利用手邊的枕頭或棉被護住頭部與頸部，形成緩衝保護層，避免遭掉落物品直接砸傷。同時，應留意床鋪周邊環境，若鄰近窗戶、鏡子或大型櫥櫃，應盡量翻身避開，以防玻璃破碎噴濺或家具傾倒造成傷害。
為了應對夜間視線不良與地面雜物，消防署建議民眾平時可在床邊放置手電筒與堅固的鞋子，若地震導致停電或地面有玻璃碎片，這些裝備能確保移動時的照明與腳部安全。切記需等待主要搖晃完全停止後，再起身檢查家中瓦斯管線與電線是否受損，並打開房門確認逃生動線暢通，隨時保持警覺以應對可能的餘震。
此外，防災並非一時之舉，消防署呼籲民眾可藉此機會檢視家中是否已備妥緊急避難包、大型家具是否已進行固定防護，並與家人共同確認地震時的應變對策與集合點。透過平時的萬全準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人的生命安全。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言