床邊必備「這2物」！消防署曝深夜地震保命關鍵：等搖完再動

聯合新聞網／ 綜合報導
夜間地震視線不佳，專家建議床邊應常備手電筒與鞋子，待搖晃停止後再確認環境安全，避免遭碎裂物割傷。示意圖／Ingimage
宜蘭外海27日深夜11時發生規模7.0強震，強烈搖晃驚醒全台無數夢中人。面對突如其來的夜間地震，內政部消防署特別在臉書發文提醒，若在睡眠時遭遇地震，切勿驚慌下床奔跑，應立即採取防護措施，並牢記五大保命要點，才能有效降低受傷風險。

消防署指出，地震發生當下首重保護自身安全，建議民眾應繼續留在床上，利用手邊的枕頭或棉被護住頭部與頸部，形成緩衝保護層，避免遭掉落物品直接砸傷。同時，應留意床鋪周邊環境，若鄰近窗戶、鏡子或大型櫥櫃，應盡量翻身避開，以防玻璃破碎噴濺或家具傾倒造成傷害。

為了應對夜間視線不良與地面雜物，消防署建議民眾平時可在床邊放置手電筒堅固的鞋子，若地震導致停電或地面有玻璃碎片，這些裝備能確保移動時的照明與腳部安全。切記需等待主要搖晃完全停止後，再起身檢查家中瓦斯管線與電線是否受損，並打開房門確認逃生動線暢通，隨時保持警覺以應對可能的餘震。

此外，防災並非一時之舉，消防署呼籲民眾可藉此機會檢視家中是否已備妥緊急避難包、大型家具是否已進行固定防護，並與家人共同確認地震時的應變對策與集合點。透過平時的萬全準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人的生命安全。

