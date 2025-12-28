地震見真情！看護捨身護阿嬤畫面曝光 兩人互相守護暖哭網友

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣外海昨晚發生規模7的強震，全台皆有感。 聯合報系記者林佳彣／攝影
宜蘭地區昨（27）日深夜發生地震，全台多地明顯有感，有網友在Threads分享家中監視畫面，並在貼文中寫道，「發生地震我們家看護，再度拿枕頭去保護阿嬤，謝謝妳。」

從影片中可見，地震發生瞬間，室內劇烈搖晃，看護幾乎沒有猶豫，立刻拿起枕頭護住自己的頭部，隨即轉身靠近床邊，用身體與枕頭一同保護阿嬤，即使環境晃動明顯，也始終沒有離開阿嬤身旁，畫面令人動容。

影片曝光後，不少網友留言大讚看護的反應迅速與責任感，「好盡責的看護，阿嬤的手手最後還給看護拍拍」、「這看護要好好愛惜，因為她第一個守護的是你的家人」、「看護自己明明怕到不行，還是第一時間用枕頭保護阿嬤，這是天使吧」、「她很棒欸！其實她很怕，但還是第一時間起來守護阿嬤，阿嬤也好暖，還一直安撫看護」、「阿嬤很冷靜，看護反應迅速，雖然怕得要死，但很盡責」、「阿嬤一定也是個好人，還邊安慰很害怕的看護，看護才會這麼無私的付出」、「看護保護阿嬤也很像在保護自己的長輩，看了有點感動是怎麼回事」。

也有網友注意到兩人在地震當下的對話與互動細節，留言指出「聽到阿嬤那句堅定的『麥驚啦』」、「看護後面好像嚇得啜泣了，阿嬤在安慰她」、「看護跟阿嬤都好棒…互相保護跟安慰彼此」、「看護好讚、阿嬤也好讚，還跟她說沒有了」、「她真的超級害怕，但還是緊緊抱著阿嬤，阿嬤也拍拍她、安慰她，平時感情一定很好」。

