東部海域7.0強震 新北啟動巡檢 平溪今午後單向通車

昨晚台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，新北市最大震度達4級。新北市工務局表示，地震發生後已立即啟動應變機制，全面巡檢橋梁與重要道路。新莊區龍安陸橋、板橋區中山路二段一處大樓發生磁磚掉落，均已第一時間到場處理；另平溪區106線72.3公里處發生土石坍方，已調派人員與機具搶修，預計今下午3時恢復單向通車。

工務局長馮兆麟表示，地震發生後，工務局即依災害防救計畫啟動應變機制，加強巡檢全市48座橋梁及重要道路，並要求各施工工地落實自主檢查，以即時掌握災情，確保公共安全，保障市民生命與財產。

工務局說明，新莊區龍安陸橋於地震後出現部分柱面磁磚掉落，經養工處初步檢視，橋梁主體結構並無異常，掉落磁磚已於今日凌晨3時30分清除完成，後續將全面拆除剩餘磁磚，預計12月30日完成後開放通行。

板橋區中山路二段巷弄內一處大樓外牆也發生磁磚掉落情形，工務局隨即會同土木技師公會到場勘查，初步確認結構樑柱並無明顯損傷，後續將要求住戶加強外牆防護措施，以維護用路人安全。

山區道路方面，工務局指出，平溪區106線72.3公里處（往瑞芳方向）發生邊坡土石滑落，範圍約長20公尺、高50公尺，影響雙向通行，目前已於平溪端與瑞芳端設立交通管制點，並由區公所及養工處調派重型機具進場搶修，預計今日下午3時先行恢復單向通車，後續將儘速搶修完成，恢復雙向通行。

此外，新莊區中央路（宏匯廣場周邊道路）因地震出現路面裂縫，已由養工處完成填縫改善，後續將再辦理刨鋪工程，以維護道路品質與行車安全。

馮兆麟提醒，近日仍可能發生餘震，請市民提高警覺，行經山區道路或老舊建築物周邊多加留意，如發現異常狀況，可即時通報相關單位，共同維護公共安全。 平溪區106線72.3公里處發生土石坍方，工務局第一時間已調派人員與機具進場搶修，預計今日下午3時恢復單向通車。圖／新北市工務局提供 新莊區中央路（宏匯廣場周邊道路）因地震出現路面裂縫，養工處已填縫改善，後續將進行刨鋪作業。圖／新北市工務局提供

