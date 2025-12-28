快訊

資深工友震後處理漏水喪命 校方：感謝守護校園30年將從優撫卹

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
五股區德音國小水管破裂漏水。記者黃子騰／翻攝
昨深夜北台灣發生有感地震，新北市五股區德音國小校內水管因地震破裂，一名服務超過30年的資深工友在地震後主動返校巡視並處理漏水狀況時，不幸於崗位上倒地昏迷，經送醫搶救後仍宣告不治。校方獲悉後深感哀痛，表示將全力協助家屬治喪，並爭取從優撫恤。

校方表示，今凌晨1時32分，校長接獲里長通知校內水管破裂，隨即指派總務主任與事務組長到校處理。主任抵達後與警衛曾春生會合，警衛轉述該名工友可能已先行入校查看。

總務主任隨後會同到場支援的員警及消防人員，循漏水痕跡逐層搜索水源位置，準備詢問工友搶修進度時，在4樓廁所止水閥旁發現工友倒臥地面。隨行消防人員立即進行急救，並緊急送往衛福部台北醫院，雖然經醫療團隊全力搶救，仍於今天清晨宣告不治。

校方悲慟指出，該名工友在德音國小服務逾30年，是校內最資深的同仁之一。由於住家位於學校附近，多年來幾乎視校如家，每逢地震、颱風等災害發生，總是第一時間自發性返校巡查。此次亦是在未受徵調的情況下，基於一貫的責任感主動回校排除水電異常，希望確保師生能有安全、正常的學習環境，未料發生憾事。

德音國小校長李財福表示，該名資深工友將人生最精華的歲月奉獻給校園，其盡忠職守的精神是所有教育工作者的典範。校方已成立應變小組，除派員全程陪同家屬處理後續事宜，也將蒐集相關資料，向相關單位爭取最高額度的因公殉職撫恤金。校方對其30年來守護校園的付出，表達最深的感謝與不捨。

