規模7地震警報太慢？氣象署：震央外海且深度深

宜蘭外海27日深夜發生規模7.0地震，有民眾反映國家級警報「先搖再響」。氣象署地震中心解釋，因地震深度深，且震央位於外海，傳回地面測站後，判斷強度及規模的時間較長。

根據中央氣象署資訊，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。

氣象署地震測報中心科長陳達毅昨天深夜在記者會表示，這起地震的成因，與菲律賓海板塊向北隱沒而碰撞歐亞板塊有關，在深度72.8公里處釋放能量，達到規模7.0地震。

地震中心也針對宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、新竹市、嘉義市、台北市、高雄市、新北市、台中市、台南市、連江縣及金門縣，發布災防告警訊息（國家級警報）。

然而，根據地震中心資料，首發警報是在地震發生後約15.2秒發布。有民眾反映是「先搖再響」。

陳達毅解釋，一來是因為地震深度較深，二來是震央位於外海，因此地震波傳回測站、再預測強度，會較花費時間。

陳達毅進一步說明，由於震源深度達72.8公里，地震波須花費較長時間傳遞至地表測站，才能進一步判定規模與影響範圍；此外，海域的地震觀測站較陸地少，地震波必須先傳回陸地測站，系統才能進行運算、發布災防告警，導致民眾感覺警報來得較慢。

至於各地搖晃時間，陳達毅表示，以最大震度4級的花蓮來看，搖晃持續21秒，台北、新竹、新北、桃園、苗栗也都有10秒，讓民眾相當有感。

