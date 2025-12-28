一連發生3起餘震 宜蘭外海上午10:55分再發生規模3.8地震
宜蘭外海繼晚間11時5分發生規模7強震，後續餘震不斷，一連發生3起有感地震，稍早10時55分再發生規模3.8地震，地震深度66.5公里，宜蘭及桃園最大震度1級。
繼昨晚間11時5分發生規模7強震後，宜蘭外海今凌晨0時45分再發生規模4.7地震，地震深度60.8公里；清晨5時45分台東縣台東市也發生規模3.2地震，地震深度5.4公里，台東最大震度2級；早上7時03分，宜蘭外海發生規模4.2地震，地震深度32.3公里。
今早10時55分宜蘭外海再發生規模3.8地震，地震深度66.5公里，宜蘭及桃園最大震度1級。氣象署地震測報中心科長陳達毅昨晚召開記者會表示，不排除未來1周還有規模5.5至6的餘震。
2026運勢大解析
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（上）金牛邂逅對象、處女注意財務
▪️殺破狼／2026年12星座整體運勢（下）天秤苦盡甘來、摩羯戀情開花
▪️殺破狼2026年感情運大公開！揭「桃花最旺、感情最坎坷」星座Top3
▪️2026上半年生肖整體運(上)／牛要相信自己、虎避免做重大改變
▪️2026上半年生肖整體運(下)／豬功高震主、這動物當心爛桃花
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言