新北環狀線遇強震急停 乘客嚇「受困1小時、車廂燈閃如鬼片」

昨（27日）晚11點多東部海域發生規模7地震，全台明顯有感，新北市捷運環狀線也一度因安全機制啟動而停駛。有乘客在Threads發文表示，地震當下正搭乘環狀線列車，列車隨即停在軌道上，車廂燈光閃爍不定，畫面宛如電影場景，讓人相當不安，直呼「第一次遇到這種情況」，並附上現場影片。

貼文曝光後，引發大量網友討論，不少人對環狀線的安全與穩定度表達擔憂，也回想起過去的類似經驗，「不是上次地震被震斷才剛修好嗎？該不會又來？」、「環狀線之前斷過欸，現在這樣沒事吧」、「其他線都沒這問題，就你環狀線每次問題都有你」、「這幾次地震感覺環狀線都不耐搖啊」、「環狀沒地震我都會怕欸，不喜歡環狀」；也有網友點出人力配置問題，示警「環狀線有的車站22點以後沒有站務人員只有保全，人手根本不夠，很危險」。

另有一名女網友分享，自己在地震後被困在環狀線車廂內超過一小時，直到凌晨12點多，才在工作人員引導下離開列車。她形容，過程需沿著軌道旁狹窄通道步行撤離，「路超小條，右手邊看下去也好可怕」，即便沒有懼高症，也緊張到頭暈，但所幸最後平安離開。

對此，不少苦主也分享不同情境的感受，「還好我們已經是在月台等車中被通知停止營運」、「當下真的很緊張，尤其是步行在軌道上，步步驚心的感覺」、「去（2024）年0403也差不多，那時候卡在文湖線兩個小時」、「還好我早了10分鐘下車，轉輕軌剛好到家停駛」，也有人喊話「希望環狀線可以檢測安全無虞，不要再停駛了」、「拜託要好好檢查，我星期一上班要搭」。

