快訊

日圓甜甜價快沒了？ 專家預測：明年這時間點升到140

東京知名動物園「有狼逃脫」！遊客室內避難 園區即時空拍畫面曝

美國企業驚爆破產潮！這產業是最大受災戶 蒸發逾7萬職缺

新北環狀線遇強震急停 乘客嚇「受困1小時、車廂燈閃如鬼片」

聯合新聞網／ 綜合報導
昨晚發生規模七強震，網友崩潰在環狀線受困一小時。 示意圖／聯合報系資料照片
昨晚發生規模七強震，網友崩潰在環狀線受困一小時。 示意圖／聯合報系資料照片

昨（27日）晚11點多東部海域發生規模7地震，全台明顯有感，新北市捷運環狀線也一度因安全機制啟動而停駛。有乘客在Threads發文表示，地震當下正搭乘環狀線列車，列車隨即停在軌道上，車廂燈光閃爍不定，畫面宛如電影場景，讓人相當不安，直呼「第一次遇到這種情況」，並附上現場影片。

貼文曝光後，引發大量網友討論，不少人對環狀線的安全與穩定度表達擔憂，也回想起過去的類似經驗，「不是上次地震被震斷才剛修好嗎？該不會又來？」、「環狀線之前斷過欸，現在這樣沒事吧」、「其他線都沒這問題，就你環狀線每次問題都有你」、「這幾次地震感覺環狀線都不耐搖啊」、「環狀沒地震我都會怕欸，不喜歡環狀」；也有網友點出人力配置問題，示警「環狀線有的車站22點以後沒有站務人員只有保全，人手根本不夠，很危險」。

另有一名女網友分享，自己在地震後被困在環狀線車廂內超過一小時，直到凌晨12點多，才在工作人員引導下離開列車。她形容，過程需沿著軌道旁狹窄通道步行撤離，「路超小條，右手邊看下去也好可怕」，即便沒有懼高症，也緊張到頭暈，但所幸最後平安離開。

對此，不少苦主也分享不同情境的感受，「還好我們已經是在月台等車中被通知停止營運」、「當下真的很緊張，尤其是步行在軌道上，步步驚心的感覺」、「去（2024）年0403也差不多，那時候卡在文湖線兩個小時」、「還好我早了10分鐘下車，轉輕軌剛好到家停駛」，也有人喊話「希望環狀線可以檢測安全無虞，不要再停駛了」、「拜託要好好檢查，我星期一上班要搭」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

1227宜蘭地震 地震 捷運環狀線

延伸閱讀

燈狂搖、人不動！地震時花蓮速食店畫面曝光 網看傻：已經免疫了嗎

宜蘭地震後餘震較少 氣象署：屬隱沒帶型地震

地科老師警告「地震時7樓或7樓倍數特別晃」 網曝經驗：冰箱被搖出來

相關新聞

一連發生3起餘震 宜蘭外海上午10:55分再發生規模3.8地震

宜蘭外海繼晚間11時5分發生規模7強震，後續餘震不斷，一連發生3起有感地震，稍早10時55分再發生規模3.8地震，地震深...

地科老師警告「地震時7樓或7樓倍數特別晃」 網曝經驗：冰箱被搖出來

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感，不少民眾在社群平台分享地震當下的驚魂經驗。相關討論中，一則關於「住在7樓或7的倍數樓層，地震是否特別晃」的貼文引發熱議。

新北環狀線遇強震急停 乘客嚇「受困1小時、車廂燈閃如鬼片」

昨晚11點多東部海域發生規模7地震，全台明顯有感，新北市捷運環狀線也一度因安全機制啟動而停駛。有乘客在Threads發文表示，地震當下正搭乘環狀線列車，列車隨即停在軌道上，車廂燈光閃爍不定，畫面宛如電影場景，讓人相當不安，直呼「第一次遇到這種情況」，並附上現場影片。

先搖才響？規模7強震全台有感 專家解析警報原理：P波大小是關鍵

昨晚東部海域發生規模7地震，全台多地明顯有感，也再次引發民眾對「國家級地震預警」快慢的討論。對此「台灣地震速報 Taiwan EEW」在Threads發文提醒「地震發生後才會啟動預警，並非事前預測」，呼籲民眾正確理解地震速報原理。

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

宜蘭外海27日晚間11時5分發生規模7.0強震，宜蘭震度4級，1小時後，今凌晨又有3級地震，造成礁溪鄉山泉飯店大門落地窗...

燈狂搖、人不動！地震時花蓮速食店畫面曝光 網看傻：已經免疫了嗎

昨（27）日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，震央位在宜蘭外海，地震深度72.8公里，全台明顯有感。有網友在threads上分享地震當下花蓮的情況，只見速食店內民眾神情相當冷靜，與天花板燈具劇烈晃動形成強烈對比，原PO還幽默寫道：「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。